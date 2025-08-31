WSL emite alerta amarelo e indica previsão de início do Finals

A World Surf League (WSL) emitiu, na tarde deste domingo (31), o alerta amarelo, indicando que as baterias do Finals devem iniciar nas próximas 24 horas. A definição do título mundial de 2025, que tem os brasileiros Yago Dora e Ítalo Ferreira na disputa, deve acontecer nesta segunda-feira (1), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

— A gente acabou de emitir o alerta amarelo, estamos a 24 horas de começar o Lexus Fiji Finals. Amanhã, 7h30 da manhã, horário local, aqui em Fiji, chamada em Cloudbreak. Restaurants também é uma opção, e a gente também pode fazer a prova em dois dias, se for necessário. Vamos trabalhar com os ventos, analisar as condições - declarou Renato Hickel, comissário da liga, em vídeo publicado nas redes sociais.

A WSL admitiu mudanças no formato do Finals 2025, considerando questões climáticas. Realizada desde 2021, a etapa decisiva da liga mundial de surfe, que até então era sediada em Trestles, na Califórnia, era disputada em um único dia. Dependendo das condições, o pico de Restaurants, "vizinho" de Cloudbreak, pode ser o palco da decisão.

Ítalo Ferreira também disputa o WSL Finals 2025 (Foto: Divulgação/ WSL)

O que está em jogo no Finals?

Líder da classificação geral e, portanto, dono da lycra amarela, o brasileiro Yago Dora chega ao Finals como surfista a ser batido. De acordo com o formato da competição, que passou por mudanças recentes, o catarinense de 29 anos precisa apenas vencer a primeira rodada da bateria final para se sagrar campeão mundial.

Dora, que vive a melhor temporada de sua carreira, defende o legado da "Brazilian Storm", dona de sete títulos mundiais em dez temporadas disputadas entre 2014 e 2024. Além de Yago, Ítalo Ferreira, campeão em 2019, também busca o troféu em 2025. Atual quinto colocado do ranking, o potiguar terá o australiano Jack Robinson como primeiro adversário no Finals.

Em seu último ano no circuito, já que em 2026 a decisão será por pontos corridos, a etapa da WSL Finals terá um formato diferente na atual temporada. A competição, então, acontecerá em forma de mata-mata a partir da sua posição do ranking.

Bateria 1: 5º lugar x 4º lugar

Bateria 2: 3º lugar x vencedor da bateria 1

Bateria 3: 2º lugar x vencedor da bateria 2

Bateria final: 1º lugar x vencedor da bateria 3

