Destaque na virada do Brasil, Rosamaria projeta ‘final’ contra França
Seleção feminina garantiu classificação às quartas do Mundial de Vôlei
A entrada da oposta Rosamaria, ao lado da levantadora Roberta, foi decisiva para a vitória de virada da Seleção feminina sobre a República Dominicana na manhã deste domingo (31), pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei. Após a partida, a jogadora avaliou o confronto e as dificuldades do Brasil na estreia da fase eliminatória.
➡️Brasil começa mal, mas reage e vai às quartas do Mundial de vôlei
— Toda a emoção que um jogo decisivo traz, a gente sabia que seria muito difícil jogar contra elas. No primeiro set a gente teve um pouco de dificuldade, a gente demorou a se encontrar, e depois, quando a gente conseguiu organizar o nosso time um pouco melhor, o nosso jogo fluiu mais, a gente conseguiu impor o nosso ritmo - declarou.
O Brasil fez um primeiro set muito abaixo do esperado diante da República Dominicana, cedendo pontos importantes, especialmente em erros de saque. Rosamaria, que entrou em quadra no final da parcial, terminou o jogo com 11 pontos e quer aproveitar as lições do jogo para o duelo com a França, classificado pela jogadora como uma "final".
— A gente pode olhar pros nossos erros, olhar pras dificuldades que a gente teve pra crescer agora para os próximos jogos, porque cada jogo é uma final. A gente já passou por essa, que era muito importante, um jogo tenso, e agora é buscar mais uma final no próximo jogo contra a França - declarou,
Brasil e França integraram o Grupo C na primeira fase do Mundial e a equipe europeia foi a que mais deu trabalho para a Seleção até o momento. Na ocasião, o time de José Roberto Guimarães saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou a vitória no tie break.
➡️Na chave do Brasil, França destrói China nas oitavas do Mundial de vôlei
Calendário da rodada
Sexta-feira (29)
- Países Baixos 3 x 2 Sérvia
- Japão 3 x 0 Tailândia
Sábado (30)
- Itália 3 x 0 Alemanha
- Polônia 3 x 2 Bélgica
Domingo (31)
- China 1 x 3 França
- Brasil 3 x 1 República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)
Segunda-feira (1º)
Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)
Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)
Datas do Brasil no Mundial de vôlei feminino
- 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
- 24 de agosto - Brasil 3 x 2 França
- 26 de agosto - Brasil 3 x 0 Porto Rico
- Oitavas de final: Brasil 3 x 1 República Dominicana
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
Convocadas do Brasil
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle
