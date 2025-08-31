Destaque na virada do Brasil, Rosamaria projeta ‘final’ contra França

A entrada da oposta Rosamaria, ao lado da levantadora Roberta, foi decisiva para a vitória de virada da Seleção feminina sobre a República Dominicana na manhã deste domingo (31), pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei. Após a partida, a jogadora avaliou o confronto e as dificuldades do Brasil na estreia da fase eliminatória.

continua após a publicidade

➡️Brasil começa mal, mas reage e vai às quartas do Mundial de vôlei

— Toda a emoção que um jogo decisivo traz, a gente sabia que seria muito difícil jogar contra elas. No primeiro set a gente teve um pouco de dificuldade, a gente demorou a se encontrar, e depois, quando a gente conseguiu organizar o nosso time um pouco melhor, o nosso jogo fluiu mais, a gente conseguiu impor o nosso ritmo - declarou.

O Brasil fez um primeiro set muito abaixo do esperado diante da República Dominicana, cedendo pontos importantes, especialmente em erros de saque. Rosamaria, que entrou em quadra no final da parcial, terminou o jogo com 11 pontos e quer aproveitar as lições do jogo para o duelo com a França, classificado pela jogadora como uma "final".

continua após a publicidade

— A gente pode olhar pros nossos erros, olhar pras dificuldades que a gente teve pra crescer agora para os próximos jogos, porque cada jogo é uma final. A gente já passou por essa, que era muito importante, um jogo tenso, e agora é buscar mais uma final no próximo jogo contra a França - declarou,

Brasil e França integraram o Grupo C na primeira fase do Mundial e a equipe europeia foi a que mais deu trabalho para a Seleção até o momento. Na ocasião, o time de José Roberto Guimarães saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou a vitória no tie break.

continua após a publicidade

➡️Na chave do Brasil, França destrói China nas oitavas do Mundial de vôlei

Brasil enfrenta a França nas quartas do Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Calendário da rodada

Sexta-feira (29)

Países Baixos 3 x 2 Sérvia

Japão 3 x 0 Tailândia

Sábado (30)

Itália 3 x 0 Alemanha Polônia 3 x 2 Bélgica

Domingo (31)

China 1 x 3 França

Brasil 3 x 1 República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1º)

Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)

Datas do Brasil no Mundial de vôlei feminino

22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia

24 de agosto - Brasil 3 x 2 França

26 de agosto - Brasil 3 x 0 Porto Rico

Oitavas de final: Brasil 3 x 1 República Dominicana

Brasil 3 x 1 República Dominicana Quartas de final: 3 e 4 de setembro

3 e 4 de setembro Semifinais: 6 de setembro

6 de setembro Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

Convocadas do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte