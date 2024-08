WSL em Fiji: onde assistir, horário e brasileiros na etapa

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb, bronze e prata em Paris 2024 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 13:54 • Tavarua (FIJ)

Depois das Olimpíadas, as provas da WSL voltaram. A janela da etapa de Fiji começa nesta segunda-feira (19), com quatro brasileiros em busca de um lugar na etapa final, em Trestles, nos Estados Unidos. A primeira chamada está programada para acontecer às 17h (Horário de Brasília), no entanto, não deverá ter disputas, pois a previsão é de ondas ruins, segundo o site “Surfline”. O prazo para a realização da etapa vai até o dia 29.

Enquanto isso, apenas apresentadores e comentaristas deverão fazer a abertura da etapa. A previsão é de ondas médias, de no máximo 2,5 metros para o dia 21. As baterias só serão realizadas conforme as condições do mar.

Nomes brasileiros como Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb — bronze e prata as Olimpíadas — chegam com chances. Além deles, os brasileiros Italo Ferreira e Yago Dora também seguem vivos na disputa por um lugar entre os surfistas que vão brigar pelo título mundial.

Gabriel Medina nas Olimpíadas, em Teahupo'o, em Taiti (Foto: William Lucas/COB)

Saiba de todos os detalhes da etapa:

LIGA MUNDIAL DE SURFE — WSL

ETAPA DE FIJI

🗓️ Data: de 19 a 29 de agosto de 2024

⏰ Horário: A partir das 16h (horário de Brasília)

🌏 Local: Tavarua, Fiji

📺 Onde assistir: sportv e globoplay

BATERIAS

Masculino

1ª Italo Ferreira (BRA), Ramzi Boukhiam (MAR), Leonardo Fioravanti (ITA)

2ª Jack Robinson (AUS), Ryan Callinan (AUS), Imaikalani deVault (HAV)

3ª Griffin Colapinto (EUA), Barron Mamiya (HAV), Kelly Slater (EUA)

4ª John John Florence (HAV), Kanoa Igarashi (JAP), Tevita Gukilau (FIJI)

5ª Ethan Ewing (AUS), Cole Houshmand (EUA), Seth Moniz (HAV)

6ª Yago Dora (BRA), Jake Marshall (EUA), Liam O´Brien (HAV)

7ª Jordy Smith (AFR), Rio Waida (IDN), Matthew McGillivray (AFR)

8ª Gabriel Medina (BRA), Crosby Colapinto (EUA), Connor O´Leary (JAP)

Feminino