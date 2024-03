Em clima de virada, Bia Haddad vence e avança no Miami Open

Bia Haddad em Miami (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 16:40 • Miami (EUA)

Bia Haddad, número 13 do mundo, estreou com difícil vitória, na tarde desta quinta-feira (21), no WTA 1000 de Miami, na Flórida, o popular Miami Open. A paulistana derrotou a francesa Diane Parry, 54ª colocada, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 3/6 6/1 6/4, após 2h20min de duração na quadra GrandStand do Hard Rock Stadium.

A tenista quebra uma sequência contra a adversária que tinha duas derrotas em dois jogos e pela primeira vez a derrota.

Bia alcança sua segunda vitória nos últimos sete jogos e já iguala a campanha do ano passado, onde parou na terceira rodada. Cabeça de chave 11, ela irá enfrentar a britânica Karie Boulter, a atual 30ª colocada, que venceu a tcheca Brenda Fruhvirtova por 7/6 (7/5) 1/0. Será uma chance de revanche após a derrota da brasileira de virada na estreia de San Diego, na Califórnia, no final de fevereiro.

— Sei que a Parry é uma grande jogadora ela tem ido muito bem esse ano, tem qualidade também, sei que ela tentaria vir com esses slices e tentamos nos preparar da melhor forma , tentei não ficar muito do outro lado da rede e sim concentrar mais nas minhas coisas e ser humilde em aceitar que 'ok, perdi o primeiro set', mas estava com meu time com pensamentos positivos e acho que a chave foi não pensar nela e sim em mim . Funcionou e agora estou muito feliz de avançar para a próxima rodada para melhorar meu tênis —

— O terceiro set foi duro para todo mundo, só tentei pensar de forma positiva, é duro para todo mundo, o calor, é úmido, às vezes é difícil para as pessoas que estão assistindo, três sets não é fácil, mas estou feliz em nunca ter desistido e sempre tento uma vez mais.Às vezes tenho jogos mais longos por conta disso — disse.

Ela também mandou um recado em português para o alto público brasileiro na quadra GrandStand:

— Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui , pelo carinho de vocês, mesmo de longe dá para sentir essa energia. Me sinto muito honrada em ser uma mulher brasileira. Obrigada pela força. Gostaria que a gente sempre lembrasse e valorizasse o esporte feminino . Sou muito honrada e tenho gratidão de estar aqui representando as mulheres brasileiras — finalizou.

O jogo

Bia começou o jogo de forma passiva, com bolas curtas, permitindo os ataques da rival. Parry quebrou, abriu 2 a 0, Bia devolveu a seguir, igualou, mas a francesa abriu 5 a 2 e fechou sem sustos. Ela aplicou 12 bolas vencedoras contra seis erros.

No segundo set a brasileira se soltou, confirmou e o jogo foi interrompido duas vezes por conta de leves chuvas. Foram curtas as paradas que esfriaram a adversária e deixaram a brasileira melhor no jogo, com mais agressividade. Bia fechou por 6/1 vibrando e chamando o público.

O set final foi equilibrado, saque a saque com chances para as duas. Bia quebrou indo pra cima na devolução, salvou break-point e abriu 5 a 3 e fechou com autoridade indo muito bem no serviço.