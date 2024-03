Chumbinho faz reflexão após acidente e foca nos Jogos Olímpicos: ‘Lesões nos ensinam muito’

João Chianca se prepara para voltar a competir oficialmente após acidente (Foto: Divulgação / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 10:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O surfista João Chianca está finalizando o processo de recuperação para voltar a competir, focado principalmente na disputa dos Jogos Olímpicos. O brasileiro sofreu um acidente enquanto surfava no Havaí, ainda no fim do ano passado. Em entrevista à revista "Stab", o atleta refletiu sobre o impacto da lesão e os objetivos na carreira a partir de agora.

- Não quero apenas voltar a ser o mesmo surfista que eu era. Nem mesmo me sinto mais a mesma pessoa. As lesões nos ensinam muito. Nos ensinam a ser pacientes e a enfrentar coisas que são difíceis de entender, sobre as quais não temos controle, mas que estão destinadas a acontecer. Quero superar o nível em que eu estava surfando antes do acidente. Tenho um longo caminho a percorrer, mas é uma jornada empolgante para mim - afirmou Chumbinho.

João se classificou para as Olimpíadas através do desempenho no Circuito Mundial de Surfe - o brasileiro foi o quarto melhor do planeta na última temporada. Chumbinho será acompanhado por Filipe Toledo e Gabriel Medina no evento. Ele ficou fora das quatro primeiras etapas da WSL (Liga Mundial) em 2024, mas deve estar totalmente recuperado para os Jogos de Paris.

- Quero estar 100% até as Olimpíadas. Mas essa lesão me ensinou que não posso colocar datas em nada. O processo ainda é delicado. Todo dia é uma vitória, mas também há derrotas. Você pode dar cinco passos à frente e, no dia seguinte, dar dois para trás. Não sei exatamente quando será, mas em breve estarei pronto para ser um competidor em tempo integral. Quem sabe em um mês ou dois eu já esteja pronto para tudo - disse.

O surfe será disputado na praia de Teahupo'o, no Taiti, durante os Jogos Olímpicos. O local é conhecido pelas ondas desafiadoras e encantadoras na mesma medida.