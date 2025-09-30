Cria de Do Bronx e duplo campeão do Jungle buscam vaga no UFC

O Dana White Contender Series segue com seu oitavo episódio da quarta temporada e terá três brasileiros em ação em busca da sonhada vaga no UFC. O evento, cujos destaques assinam com o Ultimate, acontece novamente em Las Vegas nesta terça-feira e terá, na luta principal, o duplo campeão do Jungle Fight Vitor Costa buscando seu contrato diante de Damian Pinas, lutador de Aruba.

Além de Costa, outros dois brasileiros lutam nesta terça-feira: Magno Dias enfrenta Louis Jourdain do Canadá, enquanto Paulo da Silva abre os trabalhos do Contender Series contra o russo Rashid Vagabov.

Só nesta temporada, nove brasileiros foram contratados pelo UFC, o maior número entre países até agora. São eles: José Delano (peso pena), Manoel Sousa (peso leve), Márcio Barbosa (peso pena), Ryan Gandra (peso médio), Carol Foro (peso palha), Samuel Sanches (peso leve), Lerryan Douglas (peso pena), Jeisla Chaves (peso mosca) e Rafael Tobias (peso meio-pesado).

Cria de Do Bronx tem chance

Paulo Henrique da Silva terá a chance de se juntar ao seu amigo pessoal e mestre Charles Do Bronx no UFC. O ex-campeão brasileiro deu uma de olheiro e percebeu o potencial de Paulo quando este ainda era muito jovem. Desde então, o jovem começou a treinar diretamente com Do Bronx e virou parte do time da Chute Boxe Diego Lima.

Com um cartel de 11 vitórias e uma derrota, ele defende uma impressionante sequência de 11 triunfos seguidos, após perder sua estreia no MMA. Paulo Henrique é campeão de três eventos menores e agora busca uma chance na maior organização do MMA mundial.

Pedigree do Jungle Fight no UFC

Vitor Costa é bicampeão do JF (Foto: Bruno Limoeiro / Jungle Fight)

Vitor Costa é um dos maiores nomes do Jungle Fight na atualidade e busca seguir uma longa tradição de atletas que saíram do evento brasileiro rumo ao UFC. De Fabricio Werdum a Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré, Paulo Borrachinha e muito mais, o Jungle virou celeiro de astros do UFC.

Costa chega ao Contender Series credenciado não só em uma, mas em duas divisões de peso. O brasileiro conseguiu o raro feito de ganhar dois títulos em duas categorias diferentes. Primeiro, Vitor conquistou o cinturão peso médio do Jungle, diante de Rafael Silva. Depois, defendeu-o contra Eduardo Garvon. Em sua última luta, subiu para lutar pelo título meio-pesado vago e nocauteou Antônio Marco Guimarães, conquistando o segundo cinturão.

CARD CONTENDER SERIES - 30 de Setembro

Local: Las Vegas, EUA

Horário: 21h

Onde assistir: UFC Fight Pass (serviço de streaming do UFC)

Peso médio: Vitor Costa (BRA) x Damian Pinas (ARU)

Peso galo: Louis Jourdain (CAN) x Magno Dias (BRA)

Peso meio-médio: Christopher Alvidrez (EUA) x Eliezer Kubanza (RDC)

Peso pena: Kurtis Campbell (ING) x Demba Seck (SEN)

Peso mosca: Rashid Vagabov (RUS) x Paulo da Silva (BRA)