A situação do Cleveland Cavaliers nos playoffs da NBA 2024/25 se complicou consideravelmente neste domingo (11). Além da dura derrota por 129 a 109 para o Indiana Pacers, e a desvantagem por 3 a 1 na série, o técnico Kenny Atkinson sofreu uma importante baixa no elenco do Cavs: Donovan Mitchell. O ala-armador sentiu dores no tornozelo esquerdo durante o intervalo e não retornou mais para a partida.

Para a surpresa dos torcedores, o lance aconteceu fora mesmo dos 48 minutos do jogo. Após um início difícil, em que o Cavaliers era dominado pelos donos da casa, Donovan Mitchell voltou à quadra para aquecer durante o intervalo da partida. O astro de Cleveland sentiu a lesão ao tentar um arremesso simples da linha de três pontos e não retornou para os dois últimos quartos contra o Pacers.

O problema foi confirmado por Atkinson durante a entrevista coletiva após a terceira derrota na série das semifinais da Conferência Leste. Segundo o técnico, o Mitchell fará uma ressonância magnética, nesta segunda-feira (12), para entender a gravidade de sua lesão no tornozelo esquerdo. Ele ainda afirmou que "não tem ideia" sobre as condições do ala-armador para o jogo 5.

Antes do desfalque, o camisa 45 já não fazia grande partida contra o Pacers. O jogador atuou em 20 minutos dos 24 possível e marcou 12 pontos, com aproveitamento de 27% e apenas três cestas convertidas. Além disso, Mitchell registrou um rebote, um block, um roubo de bola e dois turnovers.

Como foi o jogo 4 entre Pacers e Cavaliers?

A partida começou com os Pacers dominando, que abriu 14 a 5 rapidamente. Mesmo com pedidos de tempo técnico de Cleveland, Indiana seguia aumentando a vantagem, com alto aproveitamento nas cestas de três e no garrafão. No meio do primeiro quarto, Bennedict Mathurin, de Indy, foi ejetado da partida após confusão com DeAndre Hunter. No segundo quarto, o domínio dos Pacers aumentou, principalmente com os arremessos do perímetro.

Pelo lado do Cavaliers, diversos erros no ataque e de passe minaram o time, que marcaram apenas 16 pontos no período inteiro. Em atuação coletiva brilhante, Indiana abriu 80 a 39 após cesta de Aaron Nesmith no estouro do relógio. A vantagem de 41 pontos do Indiana Pacers se tornou a maior no intervalo na história dos Playoffs da NBA.

No segundo tempo, Indiana abaixou o ritmo e viu a grande vantagem cair, mas para apenas 32 pontos no terceiro quarto. Com ambas as equipes já utilizando os reservas, os Cavaliers seguiram pontuando mais, porém, sem assustar os Pacers, que seguiam com aproveitamento alto nos arremessos de três. Ao fim da partida, os donos da casa venceram por 129 a 109 e abriram 3 a 1 na série, precisando de uma vitória para chegar à final de conferência.

