Kings League Brasil tem mais três times classificados após rodada com 'chuva' de pênaltis

Após a quarta rodada da Kings League Brasil, etapa nacional da liga fut 7 criada por Gerard Piqué, mais três times garantiram vaga no mata-mata do torneio, totalizando cinco dos sete classificados com uma rodada de antecedência. Os confrontos da noite desta segunda-feira (27) foram marcados por placares apertados, viradas, duelo de "um contra um" entre os presidentes da Loud SC e Fluxo FC, além de inúmeros pênaltis perdidos e disputas de shoot outs.

Os três primeiros jogos da rodada terminaram em shoot outs. Nyvelados e Capim empataram em 3 a 3 no tempo normal, com direito a pênalti convertido e outro perdido pelo influencer Luva de Pedreiro, presidente da equipe do Capim. Na disputa desempate, vitória da equipe de Luva e do streamer e influenciador John Vlogs.

Na sequência, o atual vice-campeão Dendele venceu o Funkbol, time de MC Hariel. O placar de 4 a 4 no tempo normal ainda teve três penalidades perdidas pelo Dendele, contando com o do presidente Luqueta. O shoot out terminou com vitória de 3 a 1 para o Dendele.

A atual campeã Furia, que tem Neymar como um dos presidentes ao lado de Cris Guedes, não teve uma partida movimentada no começo e terminou em 2 a 2. Ao contrário dos últimos presidentes, Cris converteu e marcou seu gol. No fim, 3 a 2 para a equipe de Neymar no desempate.

Os únicos jogos que não tiveram disputas de desempate foram os dois últimos. A G3X chegou a abrir 7 a 2 contra o Desimpedidos, mas viu o adversário reagiu, diminui a diferença e nos últimos minutos o placar chegou a ficar 8 a 6. No fim, a G3X fez o nono e encerrou a partida.

Por último, o melhor jogo da noite. Loud e Fluxo duelaram com uma virada nos últimos lances e vitória do time do streamer Coringa. Foi mais uma partida com diversos pênaltis perdidos. O presidente do Fluxo, Cerol, perdeu penalidade logo no começo. O streamer também disputou o "um contra um" contra Coringa, com quem mantém amizade fora da Kings League. Helber Junior, jogador do Fluxo, perdeu dois shoot outs e uma penalidade na reta da partida.

Pela nova regra da Kings League, todo jogo que chega aos 35 minutos do segundo tempo com um dos times ganhando, a partida entra no modo "target score", onde a equipe que está à frente do placar precisa fazer mais um para acabar o jogo e a equipe que está perdendo precisa virar para finalizar o duelo. A Loud perdia por 3 a 2 e levou 23 minutos até conseguir marcar duas vezes seguidas e vencer o confronto.

Coringa e Cerol disputaram um X1 no começo da partida entre Loud e Fluxo. (Foto: Marcello Zambrana / Kings League Brasil)

Veja times classificados da King League Brasil

A Loud SC e o Funkbol já entraram na rodada classificados. Após os confrontos, se mantiveram na liderança dos grupos A e B, com sete e dez pontos conquistados, respectivamente. Após a quarta rodada, as vitórias da Furia e G3X em seus confrontos também garantiram os dois times na fase de mata-mata do torneio.

A outra nova regra da Kings League também define que cada grupo tem uma "vaga extra" de classificados que é determinada pelos "jogos desafios". A cada rodada há um jogo entre um representante do Grupo A e outro do Grupo B. O grupo que somar mais vitórias dá a vaga extra à sua chave. Com o triunfo da Loud em cima do Fluxo, o Grupo A garantiu a quarta colocação como vaga extra, o que também leva o Desimpedidos para o mata-mata. O Real Elite já está eliminado e não tem chances de avançar, mesmo com uma rodada restante.

No Grupo B, o cenário é outro. Apenas o Funkbol tem vaga garantida na próxima fase e a 5ª rodada será decisiva para todos os outros clubes. São quatro times disputando duas vagas de classificação. Pelo cruzamento da última rodada, qualquer um deles pode se classificar caso vença seu confronto.

Fluxo tem cinco pontos e é o único que joga por um empate, diante do Nyvelados. O outro confronto é entre Dendele e Capim, justamente os outros dois clubes que brigam por uma vaga na próxima fase. O Funkbol, líder da chave, fará o "jogo desafio" contra o Real Elite, da outra chave, em uma partida que não vale nada.

Jogos da próxima rodada

Grupo A

Furia x G3X

Desimpedidos Goti x Loud

Grupo B

Dendele x Capim

Fluxo x Nyvelados

Jogo desafio