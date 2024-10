Wawrinka é eliminado após erro de árbitro brasileiro na China

Um erro tosco do juiz Carlos Bernardes pode ter custado um game decisivo para o suíço Stan Wawrinka em sua derrota por 2 sets a 1, na manhã de segunda-feira (07), para o italiano Flavio Cobolli no Masters de Xangai, na China. O árbitro brasileiro errou a contagem da partida, transformando o que seria um 15 a 15 em um 0 a 30 a favor do italiano.

E o detalhe é que nenhum dos tenistas percebeu e Wawrinka acabou tendo o seu saque quebrado no terceiro e último set. Esta foi a única quebra fora de tie-break em toda a partida, que teve parciais de 6-7 (6-8), 7-6 (7-4) e 6-3.

Árbitro brasileiro Carlos Bernardes durante a partida (Foto: Reprodução)

Quando soube o que aconteceu, o tenista australiano Nick Kyrgios escreveu nas redes sociais:

— Bernardes deveria ter sido demitido há anos. Como isso acontece? — disse.

Em um jogo acirrado, onde os dois primeiros sets exigiram tie-break, Wawrinka foi eliminado do torneio, enquanto Cobolli se classificou. No entanto, também foi eliminado na manhã desta terça-feira (8), por Novak Djokovic por 2 a 0 (6/1 e 6/2).