Warriors soma mais uma derrota; assista os lances de sábado na NBA

Indiana Pacers teve sua primeira vitória na temporada na partida contra o Warriors e Cade Cunningham fez atuação de gala contra o Dallas Mavericks. Tudo isso e um pouco mais do último sábado (01) na NBA. Veja o compilado do Lance!:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Pacers superam Warriors e garantem primeira vitória da temporada

O Indiana Pacers, vice-campeão da temporada anterior, não teve um início promissor em 2025/26, mas alcançou sua primeira vitória sobre o Golden State Warriors neste sábado, por 114 a 109. Aaron Nesmith teve uma atuação notável, registrando a maior pontuação de sua carreira, com 31 pontos, 6 rebotes, 10/19 em arremessos de quadra e 5/11 em cestas de três.

Kings vence Milwaukee Bucks

Os Bucks iniciaram o primeiro quarto com uma vantagem de 15 pontos sobre o Sacramento Kings. Apesar da desvantagem, os Kings reagiram e buscaram a vitória em uma partida de grande entrosamento da franquia. Durante o jogo, Giannis Antetokounmpo e Russell Westbrook protagonizaram uma cena engraçada. No entanto, o astro dos Bucks viveu momentos de estresse ao final da partida, após faltas sofridas não serem contabilizadas.

continua após a publicidade

Dupla Cunningham e Duren: imparável nos Pistons

Os Pistons venceram o Dallas Mavericks, impulsionados por uma atuação impecável da dupla Jalen Duren e Cade Cunningham. Duren marcou 33 pontos e 11 rebotes, a maior pontuação de sua carreira, enquanto Cunningham contribuiu com 21 pontos, 18 assistências e 6 rebotes. A franquia conquistou sua quarta vitória em seis jogos.

Kevin Durant decisivo na vitória dos Rockets

No jogo perfeito do Houston Rockets, Kevin Durant deixou sua marca com 26 pontos, quatro rebotes e uma assistência em apenas 29 minutos em quadra. É relevante notar que Durant disputou cinco jogos pelos Rockets, superando a marca de 25 pontos em três deles. Os Rockets garantiram a vitória a partir do terceiro quarto.

continua após a publicidade

➡️Luka Doncic supera Michael Jordan e iguala marca de 63 anos atrás

Confira os resultados completos do sábado (01)

Milwaukee Bucks 133 x 135 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 105 x 122 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 94 x 125 Orlando Magic

Indiana Pacers 114 x 109 Golden State Warriors

Boston Celtics 101 x 128 Houston Rockets

Detroit Pistons 122 x 110 Dallas Mavericks