12 eventos no Rio tiveram 11 disputas de cinturão e 148 lutas até agora.

É a primeira vez que Charles luta no Rio pelo UFC, retornando 16 anos depois.

UFC desembarca no Rio de Janeiro neste sábado, 11 de Outubro, com Charles Oliveira e 14 brasileiros.

O Ultimate desembarca no Rio de Janeiro pela 13ª vez neste sábado, 11 de Outubro, com o ex-campeão peso leve Charles Do Bronx liderando um exército de 14 brasileiros para o UFC Rio de 2025. Desde 2011, a empresa tem dado prioridade à Cidade Maravilhosa, que já foi palco de épicos duelos de cinturão, além de eventos inesquecíveis.

Ainda que seja apenas a segunda vez que o UFC chega ao Rio com um evento não-numerado, o UFC Rio é, de fato, um presente para o fã de MMA carioca. Será a primeira vez que Charles Oliveira lutará no Rio de Janeiro pelo UFC. Aliás, Charles não luta no Rio desde 2009, quando ganhou uma luta no Jungle Fight, no início de sua carreira.

Porém, 16 anos depois, Charles volta já como uma lenda do MMA mundial, recordista de finalizações da história do UFC, superando outros gigantes como Royce Gracie e Demian Maia.

As maiores curiosidades do UFC Rio

Em 12 eventos já disputados no Rio de Janeiro, foram 11 disputas de cinturão – apenas o UFC 153 e o UFC Fight Night: Maia x LaFlare não tiveram lutas pelo título.

Aliás, alguns dos campeões que já passaram pelo Rio de Janeiro incluem os brasileiros José Aldo, Anderson Silva, Amanda Nunes, Glover Teixeira e Alexandre Pantoja. Entre os gringos, destacam-se Max Holloway e Ronda Rousey, além de Alex Volkanovski (este lutando antes de virar campeão).

Silva e Aldo são lendas do UFC que lutaram no Rio (Foto: Alexandre Loureiro/UFC)

Números dos brasileiros no UFC Rio

No total, foram disputadas 148 lutas até agora em solo carioca, com 54 nocautes, 36 finalizações e 55 decisões – uma luta ficou sem resultado (No Contest) e houve uma desclassificação também.

Os brasileiros, no geral, têm um recorde bastante positivo. Foram 102 vitórias e 64 derrotas, em um cálculo que também inclui lutas entre brasileiros.

Edição 2025 promete muito

Neste ano, o UFC não trará luta de título, mas o retorno de Charles Oliveira ao Brasil é motivo de festa. Tanto que os ingressos foram logo esgotados, prova de que Do Bronx virou ídolo do esporte brasileiro. O ex-campeão peso leve lutou seis vezes no Brasil, mas não luta em solo brasileiro desde o início de 2020.

Desde então, Oliveira se transformou no maior finalizador da história do UFC, além de ter conquistado o cinturão peso leve. Diante de Mateusz Gamrot, o ex-campeão terá a oportunidade de ser ovacionado pelo seu povo e virar chave rumo a uma nova corrida pelo cinturão que já esteve em seus ombros.