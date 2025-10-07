Ex-campeão duplo do UFC, Conor McGregor aceitou uma punição por violar uma das políticas antidoping do Ultimate e servirá uma suspensão de 18 meses retroativa à data da última das violações - na prática, isso significa que o irlandês estará liberado para lutar a partir de março do ano que vem.

Conor violou a política antidoping do UFC ao não informar seu paradeiro à CSAD (Combat Sports Anti-Doping), responsável por ministrar os testes antidoping da organização. De acordo com a CSAD, Conor não informou onde estava em três ocasiões diferentes: nos dias 13 de junho, 19 de setembro e 20 de setembro do ano passado.

A CSAD requer que os atletas informem seus paradeiros em vários momentos para que testes-surpresa sejam administrados. Ainda que McGregor não tenha testado positivo, a recusa em informar o órgão de sua localização constitui uma infração. Normalmente, atletas são suspensos por 24 meses por conta desse tipo de infração. Porém, o ex-campeão pegou um gancho de 18 meses por conta de sua cooperação.

McGregor segue liberado para o UFC da Casa Branca

Isso também significa que o irlandês estará apto a lutar no UFC da Casa Branca, cuja data foi anunciada recentemente pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O evento ocorrerá no dia 14 de junho, quase três meses depois do fim da suspensão.

Além de Conor McGregor, alguns dos principais astros do UFC estão de olho no evento da Casa Branca, com Alex Poatan se juntando a eles. Logo após sua vitória sobre Magomed Ankalaev no último sábado, o brasileiro admitiu que gostaria de lutar contra Jon Jones no UFC da Casa Branca.

Curiosamente, McGregor havia anunciado que já tinha assinado com o UFC para o evento, fato negado por Dana White na coletiva de imprensa do UFC 320. O mandatário do Ultimate revelou que as lutas só começarão a ser negociadas em fevereiro do ano que vem e que o foco total, no momento, é dar conta da logística para o show.