F1: Piastri não participará do TL1 do GP de Abu Dhabi; entenda

Entre os dias 5 e 7 de dezembro, a Fórmula 1 chega à sua última etapa da temporada 2025, no Circuito Yas Marina, em Abu Dhabi. A expectativa está em cima da decisão de quem vai levantar o troféu. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri são os postulantes ao título. Entre eles, Piastri não entrará em ação no primeiro treino livre, por regra da FIA. O australiano se junta a alguns outros pilotos que também terão que assistir à sessão do lado de fora.

Segundo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), cada equipe deve cumprir duas sessões de treino livre com um piloto de experiência na elite, em cada um dos carros. Assim, na última etapa, as escuderias que ainda não atenderam à regra ao longo do ano terão que substituir seus pilotos principais. São elas: McLaren, Ferrari, Red Bull Racing, Aston Martin, Alpine, Haas, Racing Bulls e Williams.

Oscar Piastri, da McLaren, no GP do Catar (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

No lugar de Piastri, na McLaren, entrará o mexicano Patricio O'Ward. Na Ferrari, Lewis Hamilton cederá o carro a Arthur Leclerc, irmão mais novo de Charles. Confira abaixo os outros novatos que entrarão em ação no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi:

Red Bull: Arvid Lindblad no lugar de Yuki Tsunoda Aston Martin: Cian Shields no lugar de Fernando Alonso; Jak Crawford no lugar de Lance Stroll Alpine: Paul Aron no lugar de Pierre Gasly Haas: Ryo Hirakawa no lugar de Esteban Ocon Racing Bulls: Ayumu Iwasa no lugar de Liam Lawson Williams: Luke Browning no lugar de Alexander Albon

Além do primeiro, o Grande Prêmio de Abu Dhabi contará com outros dois treinos livres, nos quais os pilotos poderão se preparar para a classificatória e para a corrida principal, que acontece neste domingo (7).

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real