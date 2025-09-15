Mundial de Vôlei: Japão é eliminado nas classificatórias
Japão é eliminado do Mundial de Vôlei masculino na primeira fase
A Seleção Japonesa, considerada uma das mais fortes do mundo, teve uma eliminação precoce do Mundial de Vôlei Masculino logo na primeira fase. Nesta segunda-feira (15), o Japão foi eliminado pelo Canadá e saiu da competição após duas partidas disputadas.
A derrota teve o resultado de 3 sets a 0, com parciais de 25-20, 25-23, 25-22, repetindo o placar da estreia do Japão contra a Turquia.
Com os resultados, o Grupo G já está definido, com Turquia e Canadá classificados para as oitavas de final e o Japão fora.
Brasil no Mundial de Vôlei masculino
A Seleção Brasileira venceu a China na manhã deste último domingo (14), por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/20, pela primeira rodada classificatória do Mundial de Vôlei masculino. A equipe superou o nervosismo da estreia e conseguiu a virada, com destaque para o jovem ponteiro Arthur Bento, com 17 pontos.
No próximo confronto, nesta segunda-feira (15), às 23h (de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, a Seleção Brasileira enfrentará a República Tcheca pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei.
Seleção Brasileira tem caminho 'fácil' até a final do Mundial
A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.
O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.
