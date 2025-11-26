Final da Liga Feminina de Futsal conta com duas equipes brasileiras

A Liga Feminina de Futsal (LFF) terá com duas equipes brasileiros para a decisão. Para fechar bem a temporada 2025, a entidade abriu a venda de ingressos para a final entre Leoas da Serra e Stein Cascavel. A partida acontecerá em 16 de dezembro, às 20h, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), como parte do Mundo do Futsal Experience Penalty 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os ingressos custam R$40, com opção de meia entrada solidária por R$20 mediante doação de 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo em bom estado. As compras podem ser feitas pela plataforma oficial da LFF.

Os torcedores que não puderem comparecer ao ginásio poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal LFFTV no YouTube e pelos canais BandSports e SporTV, a partir das 20h. A múltipla cobertura amplia a visibilidade do futsal feminino em diferentes plataformas.

continua após a publicidade

Momento histórico para o futsal brasileiro

A decisão coloca frente a frente duas das principais equipes do futsal nacional: Leoas da Serra e Stein Cascavel. As duas finalistas realizaram campanhas consistentes durante a temporada, o que indica uma final equilibrada e de alto nível técnico.

Leoas da Serra e Stein Cascavel se enfrentam pela final da Liga Feminina de Futsal (Foto: Divulgação)

Atletas credenciados na Copa Mundo do Futsal Sesc Menores terão acesso gratuito ao evento, assim como integrantes das comissões técnicas e seus familiares. Esses ingressos sem custo estarão disponíveis no estande oficial do Mundo do Futsal, na Feira de Expositores e Negócios.

continua após a publicidade

➡️ Atlético Piauiense e Traipu empatam no jogo de ida da final do Brasileirão de futsal

O Mundo do Futsal Experience vai além das competições e promove ações voltadas para negócios e experiências para atletas, profissionais do setor e entusiastas da modalidade. A organização disponibilizou atendimento pelos canais oficiais da LFF para informações adicionais, solicitações de entrevistas e credenciamento de imprensa.

FICHA TÉCNICA

Final - Liga Feminina de Futsal

📆 Data: 16 de dezembro de 2025

⏰ Horário: Às 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu/PR

📺 Onde assistir: LFFTV (YouTube), BandSports e SporTV