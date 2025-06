A torcida do Brasil no Maracanãzinho já está vibrando pela Seleção Feminina de Vôlei para o confronto com a Itália na Liga das Nações de Vôlei (VNL). A partida começa às 10h (de Brasília) e teve os ingressos esgotados. Assista ao vídeo acima. ➡️ AO VIVO: siga Brasil e Itália pela VNL no Lance!

O jogo contra a Itália será o mais difícil para a Seleção durante a primeira semana da VNL, que acontece no Rio de Janeiro. Para a partida, a torcida será muito necessária, já que a Itália é a atual campeã olímpica e, assim como o Brasil, está invicta na liga. No momento, as seleções do Brasil e Itália já estão em quadra para o aquecimento antes da partida.

Brasileiras comemoram ponto do Brasil na VNL (Foto: CBV)

Escalação do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheonava e Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Centrais: Julia Kudiess, Lanna, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Kika

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Itália pela Liga das Nações de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Itália

Liga das Nações de Vôlei - Semana 1

📆 Data e horário: domingo, 7 de junho, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV 2 e VBTV ➡️ Clique para assistir no Sportv