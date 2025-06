VNL: Brasil encara campeãs olímpicas na primeira semana; veja adversários

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina está prestes a começar e o Brasil estreia nesta quarta-feira (4), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Ao longo da primeira semana da fase classificatória, a equipe comandada pelo técnico Zé Roberto terá pela frente as atuais finalistas olímpicas e o Lance! detalha abaixo os principais adversários no grupo da seleção.

Atuais campeãs

Líder no ranking mundial, a Itália chega à atual temporada para defender o título da Liga das Nações. No ano passado, a seleção europeia foi campeã pela segunda vez, após vencer o Japão por 3 sets a 1, e teve a oposto Paola Egonu eleita como melhor jogadora da competição.

O ano de 2024 ainda reservou o ouro olímpico inédito para a seleção italiana. Na decisão dos Jogos Olímpicos de Paris, a equipe superou os Estados Unidos por 3 sets a 0 e subiu ao pódio pela primeira vez na história.

Algoz olímpico

Além das campeãs, os Estados Unidos, responsáveis pela eliminação brasileira nas Olimpíadas, também serão adversários nesta primeira semana de VNL. O time do Brasil encerrou o caminho nos Jogos de Paris após derrota para as americanas na semifinal, por 3 sets a 1. Elas também foram as adversárias na decisão na edição anterior, em Tóquio, quando o vôlei feminino brasileiro ficou com a medalha de prata.

Na Liga das Nações de Vôlei, os Estados Unidos somam três títulos, conquistados em 2018, 2019 e 2021.

Estreante no grupo

A Tchéquia, rival do Brasil na estreia, faz sua primeira participação na Liga das Nações, após vencer a extinta Challenger Cup, em 2024, que funcionava como uma divisão de acesso para a elite do vôlei internacional. Alemanha e Coreia do Sul completam o grupo do Brasil na primeira semana.

Brasil busca primeiro título da Liga das Nações (Foto: Divulgação/ FIVB)

Formato da competição

Com 18 seleções em 2025, as equipes são organizadas em três grupos com seis participantes, sendo que até 2024 haviam apenas dois grupos com oito seleções para a fase classificatória.

Assim como na última temporada, cada time jogará 12 partidas na primeira fase, que será disputada ao longo de três semanas. A cada semana, são rotacionados os grupos e as sedes, de modo que todas as equipes façam 3 jogos contra seleções classificadas do 1º ao 6º lugar, 3 jogos contra seleções classificadas do 7º ao 12º, e 3 jogos contra seleções classificadas do 13º ao 18º lugar do ranking.

Veja jogos do Brasil na primeira semana da VNL

4 de junho - Brasil x Tchéquia - 17h30

5 de junho - Brasil x Estados Unidos - 21h

7 de junho - Brasil x Alemanha - 10h

8 de junho - Brasil x Itália - 10h