VNL: Entenda as mudanças no formato da Liga das Nações em 2025

Uma das principais competições do calendário internacional do vôlei, a Liga das Nações (VNL) começa nesta quarta-feira (4), no Rio de Janeiro, com novo formato anunciado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). O Lance! explica abaixo as diferenças no sistema de disputa, calendário e participantes da VNL, que são válidas tanto para o feminino quanto para o masculino.

O formato que estreia em 2025 é válido até 2027, ano que antecede os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Para 2028, a tendência é de que o calendário seja condensado para se adaptar ao maior evento esportivo da temporada.

Maior número de seleções

Entre as principais mudanças na VNL para 2025 está o aumento da quantidade de seleções, que sobe de 16 para 18 equipes de cada gênero. Por isso, desta vez as 18 primeiras seleções do ranking mundial serão organizadas em três grupos com seis participantes, sendo que até 2024 haviam apenas dois grupos com oito seleções para a fase classificatória.

Assim como na última temporada, cada time jogará 12 partidas na primeira fase, que será disputada ao longo de três semanas. A cada semana, são rotacionados os grupos e as sedes, de modo que todas as equipes façam 3 jogos contra seleções classificadas do 1º ao 6º lugar, 3 jogos contra seleções classificadas do 7º ao 12º, e 3 jogos contra seleções classificadas do 13º ao 18º lugar do ranking.

Seleção masculina estreia apenas no dia 11 de junho (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Fase final

As oito melhores seleções ao final da fase classificatória avançam para a fase final, disputada em sistema de eliminatórias simples, a partir das quartas de final. Nesta etapa, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo colocado enfrenta o sétimo, o terceiro colocado enfrenta o sexto e o quarto colocado enfrenta o quinto.

A competição segue então para as semifinais, disputa de terceiro lugar e decisão do título, todas em jogo único. Vale lembrar que Polônia, anfitriã da fase final feminina, e China, anfitriã da fase final masculina, já estão garantidas na disputa do mata-mata.

Veja sedes e grupos do Brasil na fase classificatória

VNL Feminina:

4 a 8 de junho - Rio de Janeiro (BRA) - Grupo: Brasil, Tchéquia, Itália, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul;

18 a 22 de junho - Istambul (TUR) - Grupo: Brasil, Turquia, Canadá, República Dominicana, Alemanha e Tailândia;

9 a 13 de julho - Kanto (JPN) - Grupo: Brasil, Japão, Polônia, Coreia do Sul, Bulgária e França.



VNL Masculina:

11 a 15 de junho - Rio de Janeiro (BRA) - Grupo: Brasil, Irã, Ucrânia, Cuba, Estados Unidos e Eslovênia;

25 a 29 de junho - Chicago (USA) - Grupo: Brasil, Itália, Estados Unidos, Canadá, Polônia e China;

16 a 20 de julho - Kanto (JPN) - Grupo: Brasil, Japão, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Turquia.