Fora de Campo

Vitória relâmpago de Poatan sobre Ankalaev no UFC 320 derruba internet: ‘Sem dó’

Luta durou menos de 30 segundos

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
02:11
Atualizado há 1 minutos
Alex Poatan encara Ankalaev em revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução)
Poatan derrotou Magomed Ankalaev por TKO no 1° round pelo UFC 320 (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O card principal do UFC 320, disputado na madrugada deste domingo (5), trouxe Alex Poatan tentando retomar o cinturão meio-pesado diante do atual campeão Magomed Ankalaev como principal atração. Para o colpaso total da torcida brasileira, Poatan finalizou a luta em menos de um minuto e ergueu o cinturão.

Alex Poatan se juntou a Amanda Nunes como os únicos brasileiros a iniciarem três reinados diferentes dentro do UFC. Confira parte da repercussão da vitória;

Antes do UFC 320, Poatan fala sobre filhos no MMA

✍️Reportagem de João Vitor Xavier

O brasileiro Alex Poatan fez história ao virar o primeiro homem brasileiro a ter três reinados diferentes no UFC. Antes do UFC 320, Alex Poatan, que derrotou Magomed Ankalaev na luta principal, falou com o LANCE! sobre o seu início nos esportes de combate e ressaltou a oportunidade que seus filhos têm de seguir sua carreira.

- Eu vejo que eles (Lohan e Alessandro) estão bem. Eles gostam de treinar, eles querem ser lutadores. É o que eu falei. Vai depender deles. Porque agora eles têm tudo que eu não tive na época do kickboxing. Então, se eles forem bons lutadores, vão se dar bem - disse.

Enquanto Alex segue fazendo história para o MMA brasileiro, seus filhos Lohan e Alessandro dão os primeiros passos na luta e o pai admite que ambos querem se tornar lutadores.

Alex Poatan, novo campeão do UFC (Foto: Reprodução Twitter ufc)
Alex Poatan, novo campeão do UFC (Foto: Reprodução Twitter ufc)

