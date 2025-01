NFL: confira times que anunciaram novos treinadores para 2025

Após série de demissões de treinadores ao fim da temporada regular da NFL, sete dos oito times contrataram e anunciaram os novos comandantes para as próximas temporadas. Com os dois coordenadores do Detroit Lions se tornando head coaches em outros times e equipe ainda sem técnico, confira todas as movimentações que já aconteceram.

🏈 New England Patriots

Após a demissão do treinador Jerod Mayo após uma temporada no comando do time, os Patriots anunciaram a contratação de Mike Vrabel, que tem história pela franquia como jogador. O novo comandante venceu três Super Bowls pela equipe de New England no início do século. Após se aposentar, Vrabel foi treinador do Tennessee Titans, onde teve grande passagem e levou o time a uma final de conferência da AFC na temporada de 2019.

Mike Vrabel no Tennessee Titans (Foto: Reprodução/Twitter/theScore)

No novo cargo, Mike Vrabel terá um time em reformulação, com Drake Maye, jovem quarterback que mostrou qualidade no primeiro ano. Após a saída de Tom Brady, em 2020, a equipe que tem seis Super Bowls só conseguiu chegar uma vez nos playoffs da NFL, em 2021.

🏈 Chicago Bears

O Chicago Bears contratou Ben Johnson para o cargo de head coach da franquia. Após sucesso nas duas últimas temporadas como coordenador ofensivo do Detroit Lions, Johnson será treinador geral na equipe rival, os Bears. Após ano turbulento com novo quarterback, a equipe de Chicago demitiu Matt Eberflus após a semana 13 e teve tempo para escolher o novo comandante.

Com os Bears, Ben Johnson conta com jogadores com potenciais, como Caleb Williams e Rome Odunze. A última aparição de Chicago nos playoffs da NFL foi em 2021 e a franquia não vence o Super Bowl desde 1985.

Ben Johnson foi anunciado como o novo treinador do Chicago Bears (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

🏈 New York Jets

Depois de um ano terrível, o New York Jets contratou Aaron Glenn para ser treinador da franquia. O comandante chega na equipe verde após grande trabalho coordenador defensivo do Detroit Lions. A missão será complicada, já que os Jets tiveram uma das piores campanhas da NFL, com cinco vitórias e 12 derrotas.

Glenn trabalhará com Aaron Rodgers, quarterback veterano que teve temporada de retorno de ruim em 2024, após romper o tendão de aquiles no ano anterior. O time tem qualidade, mas não souberam ser potencializados com Robert Saleh, último treinador dos Jets. A franquia de Nova Iorque é a que está a mais tempo fora dos playoffs em todos os esportes americanos, desde 2011 sem jogar uma partida de pós-temporada.

Aaron Glenn pelo Detroit Lions (Foto:Gregory Shamus/Getty Images/AFP)

🏈 Jacksonville Jaguars

Os Jaguars surpreenderam e contrataram Liam Coen, ex-coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. Liam teve apenas uma temporada no comando do ataque dos Bucs, onde fez ótimo trabalho com o quarterback Baker Mayfield, onde teve 4500 jardas aéreas, o terceiro maior da NFL em 2024. Liam chega em Jacksonville no lugar de Doug Pederson, que foi demitido ao final da temporada.

Com Trevor Lawrence como quarterback da equipe, Coen buscará replicar o que fez com Mayfield, com um sistema de ataque que consiga potencializar o jogador e lapidar os jovens que acabaram de chegar do Draft dos últimos anos.

Liam Coen pelo Tampa Bay Buccaneers (Foto: Julio Aguilar/Getty Images/AFP)

🏈 Las Vegas Raiders

Após ano sabático, o veterano Pete Carroll está de volta à NFL. O treinador foi contratado pelo Las Vegas Raiders, que desde que se mudou de Oakland para Las Vegas, só conseguiu chegar nos playoffs da NFL uma vez, em 2021. Nos Raiders, Pete terá missão difícil, já que o time não tem um quarterback confiável e não terá posição boa no Draft para conseguir trazer um novato pronto para o primeiro ano.

Pete Carroll foi o treinador do primeiro e único título de Super Bowl do Seattle Seahawks (Foto: Twitter/Seattle Seahawks)

Pete Carroll fez história no Seattle Seahawks, onde chegou em dois Super Bowls seguidos e conquistou o primeiro, em 2014. Após os anos de glória da franquia, o time não conseguiu mais os mesmos resultados e após ficar de fora dos playoffs de 2023, Pete não teve o contrato renovado e deixou a franquia onde é considerado ídolo.

🏈 Dallas Cowboys

Após a não renovação com Mike McCarthy, o Dallas Cowboys promoveram Brian Schottenheimer, que era coordenador ofensivo da equipe nas duas últimas temporadas. Além do trabalho na franquia do Texas, Schottenheimer também foi coordenador ofensivo do Seattle Seahawks.

Diferente dos outros treinadores recém-contratados, Brian Schottenheimer conhece o elenco e sabe como pode extrair o máximo deles. Fora do últimos playoffs da NFL e sem ganhar um Super Bowl desde 1995, o time mais popular e valioso da liga busca voltar aos dias de glória que viveu nos anos 80 e 90

🏈 Sem treinadores anunciados

Das oito equipes que demitiram os treinadores, apenas o New Orleans Saints ainda não anunciou o novo comandante.