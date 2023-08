Caso a Seleção Brasileira fique nas duas primeiras posições após enfrentar os três adversários iniciais, avança para o Grupo L, que conta com os classificados dos grupos G e H. Na sequência, o Brasil enfrentaria apenas as duas equipes com as quais não teria duelado até o momento. Por fim, passam para as quartas de final as duas melhores campanhas da chave na somatória dos cinco jogos.