Virada dos Rams, vitória apertada dos Chiefs e mais! Veja como foi o domingo da terceira semana da NFL

Publicada em 23/09/2024 - 15:33

Novas histórias foram contadas na terciera semana de NFL. Com partidas emocionantes e algumas surpresas, as 13 partidas do domingo (22) foram agitadas. A virada dos Rams, o emocionante Sunday Night Football e a quase reação dos Cowboys sobre os Ravens foram os grandes destaques do dia.

A rodada ainda não acabou, já que na segunda-feira (23), ainda terão mais dois jogos. Às 20h30 (horário de Brasília), o Buffalo Bills encara o Jacksonville Jaguars, no Highmark Stadium, em Buffalo. Logo depois, às 21h15 (horário de Brasília), o Cincinnati Bengals recebe o Washignton Commanders, no Paycor Stadium. Os mandantes são favoritos, mas o domingo já provou que as zebras seguem aparecendo na temporada. Confira:

🏈 CLEVELAND BROWNS 15 X 21 NEW YORK GIANTS

Os Giants desencantaram na temporada. Apesar de um turnover nos primeiros segundos da partida, o time de Nova Iorque não se abateram e conseguiram reagir. Com uma partida limpa de Daniel Jones, o quarterback do time visitante esteve em perfeita sintonia com o recebedor Malik Nabers, que foi um dos fatores para a vitória dos tetracampeões de Super Bowl.

Mesmo com o resultado, os Giants seguem com campanha negativa, uma vitória e duas derrotas, a mesma dos Browns, que não aproveitaram o embalo de terem vencido na última semana.

🏈 NEW ORLEANS SAINTS 12 X 15 PHILADELPHIA EAGLES

Em um dos jogos mais esperados da semana, os Eagles conseguiram frear o ataque dos Saints e venceram fora de casa. A partida foram de poucos pontos e chegou 3 a 0 para New Orleans no último quarto. Porém, nos quize minutos finais a partida ficou emocionante.

Logo na primeira campanha de Philadelphia, Saquon Barkley queimou a defesa dos Saints e correu 65 jardas para anotar o touchdown e colocar os Eagles na frente. New Orleans reagiu e com um field goal e um touchdown para deixar a partida 12 a 7. Na reta final da partida, Jalen Hurts decidiu e liderou o time para a vitória por 15 a 12.

Os Eagles venceram pela segunda vez na temporada, ficando 2-1 de campanha, a mesma dos Saints.

🏈 MINNESOTA VIKINGS 34 X 7 HOUSTON TEXANS

O Minnesota Vikings atropelaram os Texans e venceram mais uma vez na temporada. Ainda com o quarterback reserva, Sam Darnold, os donos da casa não deram chances para os visitantes. Junto com recebedor Justin Jefferson, o QB dos Vikings teve uma partida segura e com quatro touchdowns. No lado de Houston, C.J. Stroud teve uma partida ruim, com duas interceptações.

Os Vikings seguem invictos, já os Texans tiveram a primeira derrota na temporada.

🏈 TAMPA BAY BUCCANEERS 7 x 26 DENVER BRONCOS

Grande surpresa na semana, o Denver Broncos tiveram uma grande atuação e não tiveram dificuldade para vencer os Bucs. Mesmo em boa fase, o QB de Tampa, Baker Mayfield teve uma partida abaixo, sofrendo pressão e com pouco tempo para lançar a bola. Do outro lado, o quaterback calouro, Bo Nix teve uma partida sem erros e um touchdown corrido. Esta foi a primeira vitória dos Broncos, que tem 1-2 de campanha, já os Buccaneers estão 2-1.

🏈 TENNESSEE TITANS 14 X 30 GREEN BAY PACKERS

A lei do ex apareceu na partida entre Titans e Packers. Ainda sem o QB Jordan Love, Green Bay segue com o reserva Malik Willis, que acabou de sair da equipe de Tennessee. Na partida, a defesa dos visitantes se sobressaiu, com Jaire Alexander interceptando Will Levis e marcando um touchdown. Logo depois, o quarterback dos Titans sofreu mais uma inteceptação, que minou qualquer chance de reação da equipe.

Com um touchdown e nenhuma interceptação, Malik conseguiu comandar a segunda vitória seguida dos Packers, que tem 2-1 de campanha. Já os Titans seguem sem vencer na temporada.

🏈 INDIANAPOLIS COLTS 21 x 16 CHICAGO BEARS

Em jogo marcado pelas interceptações, os Colts venceram os Bears e conquistaram a primeira vitória na temporada. O quarterback de Indy fez uma partida ruim, com apenas 50% de passes completos e duas inteceptações. No lado de Chicago, Caleb Williams soltou mais o braço e conseguiu dois touchdowns, mas também teve o mesmo número de interceptações do QB adversário.

O ponto chave da partida foi o jogo terrestre. Enquanto os Colts conseguiram três touchdowns com os running backs, os Bears foram neutralizados, com nenhum jogador passando das 30 jardas. Com o resultado, Indianapolis e Chicago estão 1-2.

🏈 PITTSBURGH STEELERS 20 x 10 LOS ANGELES CHARGERS

Os Steelers seguem invictos na temporada. Com mais uma grande atuação da defesa de Pittsburgh, os hexacampeões da NFL venceram mais uma partida, com boa atuação de Justin Fields. No lado dos Chargers, a lesão do QB Justin Herbert preocupa, depois que o quarterback saiu, o time de Los Angeles não somou mais pontos e teve a primeira derrota no ano.

🏈 SEATTLE SEAHAWKS 24 x 3 MIAMI DOLPHINS

Os Seahawks não tiveram dificuldades para vencer os Dolphins e seguirem invictos. Mesmo com uma partida abaixo de Geno Smith, o running back Zach Charbonnet brilhou e foi peça fundamental para a vitória do time de Seattle.

Para Miami, a partida foi a primeira após a grave lesão de Tua Tagovailoa, sem o QB titular, os Dolphins foram com o reserva Skylar Thompson. O quarterback não fazia boa partida e depois de um sack, sofreu uma concussão, mesmo fator que tirou Tua dos gramados. Com o terceiro suplente, Tim Doyle, os visitantes não fizeram frente e perderam pela segunda vez na temporada.

🏈 LAS VEGAS RAIDERS 22 X 36 CAROLINA PANTHERS

Após bancarem Bryce Young, os Panthers fizeram uma grande atuação e venceram os Raiders, fora de casa. Com Andy Dalton de titular, o quarterback veterano apresentou ferrugem e anotou três touchdowns e não teve interceptação, sendo decisivo pra partida.

No lado dos Raiders, Gardner Minshew fez uma partida ruim e foi substituído na parte final da partida. Ambos os times estão com 1-2 de campanha.

🏈 LOS ANGELES RAMS 27 X 24 SAN FRANCISCO 49ERS

Em um jogo de rivais, os Rams conseguiram uma virada épica para cima dos 49ers. O time de São Francisco vencia por 24 a 14 no último período, mas não contavam que Matthew Stafford conseguiria a reação. Com um touchdown e dois field goals, o time de Los Angeles virou no apagar das luzes e conquistou a primeira vitíoria na temporada.

Para os 49ers, a derrota foi terrível, principalmente por conta da classificação, já que a equipe agora tem campanha negativa. Apesar do resultado, Brock Purdy teve excelente atuação, com três touchdown e nenhuma interceptação.

🏈 ARIZONA CARDINALS 13 X 20 DETROIT LIONS

Fora de casa, o Detroit Lions se recuperou da derrota na última semana e ganhou dos Cardinals. Apesar da vitória, Jared Goff não teve uma atuação boa, assim como Kyler Murray, o que explica a baixa pontuação no placar. A peça-chave da partida foi o running back David Montgomery, dos Lions. O jogador correu para 105 jardas e teve um touchdown.

Com o resultado, os Lions tem 2-1 de campanha, já os Cardinals 1-2.

🏈 DALLAS COWBOYS 25 X 28 BALTIMORE RAVENS

Na partida dos quarterbacks contestados, a equipe de Lamar Jackson se sobressaiu e venceu a primeira partida na temporada. Apesar do placar apertado, os Ravens foram melhores na partida, e chegaram no último quarto vencendo por 28 a 6. Porém, Dak Prescott começou a gostar da partida e deu início a reação dos Cowboys, com direito a onside kick recuperado. Apesar do esforço, não deu tempo para a virada do time de Dallas. Ambos os times estão com 1-2 de campanha.

🏈 ATLANTA FALCONS 17 X 22 KANSAS CITY CHIEFS

No Sunday Night Football, Falcons e Chiefs fizeram um grande jogo no Mercedes-Benz Stadium. Apesar de ser interceptado no primeiro período, Patrick Mahomes fez um excelente jogo, com dois touchdowns. O principal alvo do QB não é mais Travis Kelce, e sim o calouro Rashee Rice, que teve 110 jardas.

Para os Falcons, Kirk Cousins também fez bom jogo, mesmo com a interceptação. Na reta final, o time de Altanta teve a chance da virada, mas a defesa dos Chiefs conseguiram evitar o touchdown. O lance gerou polêmica, já que os torcedores do time mandante reclamaram de falta na jogada. No final, o time de Kansas City segue invicto e os Falcons estão 1-2.

CLASSIFICAÇÃO DAS DIVISÕES DA NFL

NFC Leste:

1º Philadelphia Eagles (2-1)

2º Washignton Commanders (1-1)*

3º Dallas Cowboys (1-2)

4º New York Giants (1-2)

NFC Oeste:

1º Seattle Seahawks (3-0)

2º Arizona Cardinals (1-2)

3º Los Angeles Rams (1-2)

4º San Francisco 49ers (1-2)

NFC Norte:

1º Minnesota Vikings (3-0)

2º Detroit Lions (2-1)

3º Green Bay Packers (2-1)

4º Chicago Bears (1-2)

NFC Sul:

1º New Orleans Saints (2-1)

2º Tampa Bay Buccaneers (2-1)

3º Atlanta Falcons (1-2)

4º Carolina Panthers (1-2)

AFC Leste:

1º Buffalo Bills (2-0)*

2º New York Jets (2-1)

3º Miami Dolphins (1-2)

4º New England Patriots (1-2)

AFC Oeste:

1º Kansas City Chiefs (3-0)

2º Los Angeles Chargers (2-1)

3º Denver Broncos (1-2)

4º Las Vegas Raiders (1-2)

AFC Norte:

1º Pittsburgh Steelers (3-0)

2º Baltimore Ravens (1-2)

3º Cleveland Browns (1-2)

4º Cincinnati Bengals (0-2)*

AFC Sul:

1º Houston Texans (2-1)

2º Indianapolis Colts (1-2)

3º Jacksonville Jaguars (0-2)*

4º Tennessee Titans (0-3)