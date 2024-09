NFL: Três quarterbacks patinam nas primeiras semanas e mostram que não são confiáveis

Dak Prescott, Lamar Jackson e Jalen Hurts, respectivamente (Fotos: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na segunda semana da temporada regular da NFL, três resultados chamaram a atenção dos fãs de futebol americano. As derrotas de Cowboys, Eagles e Ravens, para Saints, Falcons e Raiders, respectivamente, mostraram que os quarterbacks das equipes derrotadas não são confiáveis em situações adversas. Postura em campo, acomodação, ou problemas extracampo podem ser as respostas, mas, sem resolver as perguntas, quem sofre são os torcedores das equipes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A temporada de 2024 começou com Dak, Jalen e Lamar pressionados, pois foram eliminados nos playoffs com partidas ruins, com Prescott e Jackson repetindo a dose de anos anteriores. Porém, mesmo com mais uma eliminação vexatória no ano passado, os Cowboys renovaram com Dak Prescott por quatro anos com o valor de 240 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,3 bilhão).

➡️ Com surpresas e grandes jogos, veja como foi o domingo da segunda semana da NFL

No contrato, Dak tem 230 milhões de dólares garantidos, ou seja, mesmo se o jogador for dispensado, a franquia de Dallas teria que pagar a quantia que está assegurada. Além disso, Prescott se tornou o quarterback com a maior média salarial da NFL, com 60 milhões de dólares por ano e superou Joe Burrow, Jordan Love e Trevor Lawrence.

Para Jalen Hurts, a temporada significa resposta para os críticos, já que no final de 2023, o quarterback teve atuações ruins e foi eliminado para o Tampa Bay Buccaneers no primeiro jogo dos playoffs, passando longe de retornar ao Super Bowl.

Com Lamar Jackson, o quarterback queria perder a fama de "pipoqueiro", já que tem histórico bastante negativo nos playoffs, mesmo sendo duas vezes MVP da NFL. O quaterback dos Ravens queria repetir a dose na temporada regular, manter o título de melhor jogador da Liga e limpar a imagem dele em pós-temporada.

(Foto: Shawn Hubbard)

Claro, não são só Dak Prescott, Jalen Hurts e Lamar Jackson que estão sobre pressão na liga, porém, pelo contexto, eles precisam ser mais cobrados, principalmente por não passarem confiança em momentos críticos da partida. Todos os três jogam em times que brigam pelo Super Bowl, e que vão enfrentar ou Patrick Mahomes, ou Josh Allen, ou a defesa incrível dos 49ers nos playoffs. Porém, não é só na pós-temporada que esses jogadores não se mostram capazes de liderar um time ao título.

Na primeira semana, apenas Lamar Jackson perdeu, mas saiu por cima após grande partida contra o Kansas City Chiefs, fora de casa. Dak Prescott teve uma atuação convincente na vitória tranquila dos Cowboys contra os Browns.

Já Hurts teve uma atuação marcada pelos turnovers, com duas interceptações e um fumble. Mas apesar dos pontos baixos, Hurts, junto com Saquon Barkley, conseguiram conduzir a vitória dos Eagles contra os Packers, em São Paulo.

Na segunda semana, a casa caiu para os três quarterbacks. Dak Prescott fez uma partida apática na derrota dos Cowboys para os Saints por 44 a 19, no domingo (15). A postura vista não era a de um jogador que deveria ser o comandante do time; pelo contrário, percebia-se um atleta acomodado com a derrota e com as duas interceptações que teve na partida. Parece que continua o mesmo, inexpressivo e consciente de que nada vai acontecer com ele, e sim com o técnico Mike McCarthy, que será responsabilizado por mais um fracasso de um time que não vence a liga desde 1995.

(Foto: Sam Hodde / AFP)

Ainda no domingo, Lamar Jackson não vem conseguindo limpar sua imagem de "pipoqueiro". A partida dos Ravens contra os Raiders tinha um favoritismo claro da equipe de Baltimore. Lamar fez um bom primeiro tempo, sendo efetivo nos passes e nas corridas. Porém, no último período, o quarterback não apareceu quando o time precisava. Sendo interceptado uma vez e não conseguindo colocar o time nem na linha de field goal.

(Foto: Rob Carr / AFP)

Até hoje o mundo da NFL busca respostas sobre eliminações dos Ravens contra os Titans, em 2019, e contra os Chiefs, na última temporada. Talvez seja realmente que Lamar não é jogador para partidas grandes, ou apenas um apagão justamente em momentos inoportunos, como no jogo mais recente.

No Monday Night Football, Eagles e Falcons fizeram um jogo sonolento, mas que melhorou muito após um erro da comissão técnica de Philadelphia. Nick Siriani tem muita culpa, mas é inaceitável a inteceptação de Jalen Hurts no último minuto da partida. Mais uma vez, Hurts mostra que precisa cuidar bem da bola e ter uma leitura pós-snap.

(Foto: Tim Nwachukwu / AFP)

No final, todos os três precisam fazer uma temporada de recuperação, principalmente Lamar, que já começa com duas derrotas em dois jogos. O cenário mais devastador é em Dallas, com um elenco pouco conectado, um dono que perdeu o tempo do jogo e um treinador sem comando. Em Philadelphia, a comissão técnica parece ser a principal culpada pelo desempenho do time, mas Hurts ainda tem culpa.