O francês Benoit St. Denis está de olho na luta principal do UFC Rio, entre Charles ''DoBronx'' Oliveira e Rafael Fiziev. Após vencer Maurício Ruffy no último sábado, na luta co-principal do UFC Paris, St. Denis revelou que pretende se oferecer ao Ultimate caso Oliveira ou Fiziev se machuquem antes do duelo do dia 11 de outubro.

continua após a publicidade

O francês revelou que está de volta à sua melhor forma e já empilhou duas vitórias seguidas após perder dois combates seguidos contra nomes ranqueados, como Dustin Poirier e Renato Moicano. Agora, St. Denis quer um grande nome e se disse interessado em potencialmente substituir algum lesionado no UFC Rio.

- Estou de olho em Rafael Fiziev e Charles Oliveira, se alguém se machucar. Acredito mesmo que voltei à minha melhor versão e quero lutar o máximo possível. Estou em busca de oportunidades - comentou o francês ao The Ariel Helwani Show.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

UFC Rio: retorno de Charles DoBronx tem ingressos esgotados

Pôster oficial do UFC Rio com destaque para Charles DoBronx e Fiziev (Foto: Reprodução UFC)

A expectativa para o retorno de Charles DoBronx Oliveira é muito alto entre a torcida brasileira. Tanto que os ingressos foram esgotados imediatamente após serem postos à venda, algo que não acontecia há muitos anos em eventos do UFC no Brasil.

Esta será a primeira vez que Charles luta no Rio de Janeiro pelo UFC. Oliveira não luta na Cidade Maravilhosa desde 2009, quando venceu Carlos Soares no Jungle Fight 12. O brasileiro fez várias lutas em solo tupiniquim pelo Ultimate, mas nunca no Rio.

continua após a publicidade

Além de Charles Oliveira na luta principal, o UFC Rio terá também outro ex-campeão do mundo brasileiro: Deiveson Figueiredo busca se recuperar no peso galo contra Montel Jackson. Além dele, destaques para os pesos pesados Vitor Petrino e Valter Walker, que enfrentam Thomas Petersen e Mohammed Usman, respectivamente.

Veja o card do UFC Rio

Peso leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Randy Brown