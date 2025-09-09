Algoz de brasileiro está de olho no UFC Rio: ‘Luto com DoBronx ou Fiziev’
Benoit St. Denis disse estar disposto a substituição no UFC Rio
O francês Benoit St. Denis está de olho na luta principal do UFC Rio, entre Charles ''DoBronx'' Oliveira e Rafael Fiziev. Após vencer Maurício Ruffy no último sábado, na luta co-principal do UFC Paris, St. Denis revelou que pretende se oferecer ao Ultimate caso Oliveira ou Fiziev se machuquem antes do duelo do dia 11 de outubro.
O francês revelou que está de volta à sua melhor forma e já empilhou duas vitórias seguidas após perder dois combates seguidos contra nomes ranqueados, como Dustin Poirier e Renato Moicano. Agora, St. Denis quer um grande nome e se disse interessado em potencialmente substituir algum lesionado no UFC Rio.
- Estou de olho em Rafael Fiziev e Charles Oliveira, se alguém se machucar. Acredito mesmo que voltei à minha melhor versão e quero lutar o máximo possível. Estou em busca de oportunidades - comentou o francês ao The Ariel Helwani Show.
UFC Rio: retorno de Charles DoBronx tem ingressos esgotados
A expectativa para o retorno de Charles DoBronx Oliveira é muito alto entre a torcida brasileira. Tanto que os ingressos foram esgotados imediatamente após serem postos à venda, algo que não acontecia há muitos anos em eventos do UFC no Brasil.
Esta será a primeira vez que Charles luta no Rio de Janeiro pelo UFC. Oliveira não luta na Cidade Maravilhosa desde 2009, quando venceu Carlos Soares no Jungle Fight 12. O brasileiro fez várias lutas em solo tupiniquim pelo Ultimate, mas nunca no Rio.
Além de Charles Oliveira na luta principal, o UFC Rio terá também outro ex-campeão do mundo brasileiro: Deiveson Figueiredo busca se recuperar no peso galo contra Montel Jackson. Além dele, destaques para os pesos pesados Vitor Petrino e Valter Walker, que enfrentam Thomas Petersen e Mohammed Usman, respectivamente.
Veja o card do UFC Rio
Peso leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell
Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Randy Brown
