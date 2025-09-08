O brasileiro Alex Poatan Pereira não está medindo esforços para ganhar a revanche contra Magomed Ankalaev no UFC 320. A luta, que será o evento principal do show do dia 4 de outubro, será a primeira do ex-campeão depois de perder o cinturão para o russo. Para garantir que sairá vitorioso desta vez, Poatan reforçou seu camp com um especialista na luta olímpica.

Sean Strickland, que já foi campeão peso médio do UFC, se juntou a Poatan na academia de Glover Teixeira, em Danbury, Connecticut, estado norte-americano. O próprio lutador usou as redes sociais para anunciar sua presença na Teixeira MMA & Fitness, em uma foto com três ex-campeões: o próprio Strickland (ex-campeão peso médio), Alex Poatan (ex-campeão médio e meio-pesado) e Glover Teixeira (ex-campeão meio-pesado).

Na legenda, Strickland brincou: ‘’por quê há uma academia em Connecticut recheada de brasileiros violentos?’’. A amizade de Strickland com Poatan começou após os dois se enfrentarem - na ocasião o brasileiro nocauteou o norte-americano no primeiro round. Depois disso, porém, os dois começaram a treinar juntos e Alex Pereira esteve até no córner de Strickland em sua última luta, contra o então campeão Dricus DuPlessis.

Alex Poatan na bronca com Ankalaev antes do UFC 320

Alex Poatan encara Ankalaev em revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução)

O brasileiro Alex Poatan recentemente respondeu às repetidas provocações do novo campeão, que havia diminuído seus treinos e avisado que iria achar novamente ‘’a cabeça grande de Poatan’’. Em resposta ao russo, o ex-campeão apenas disse que ele estava sem moral com o UFC, pois o próprio Poatan foi quem ditou o ritmo de quando a revanche aconteceria.

- Ele (Ankalaev) e o time dele falaram que eu estava com medo. Mas eu já tinha conversas com o UFC, já tinha a data para a revanche. O Ankalaev ficou falando que estava pronto em junho, julho, agosto e setembro. O campeão que não pode nem escolher uma data para lutar. Eu já tinha toda a programação para lutar: seria agosto ou outubro. Agosto não deu certo, e aí foi outubro. A gente vê a moral que ele não tem com o UFC, sendo campeão, estar pronto e ter que esperar o desafiante - provocou Poatan em entrevista ao The Ariel Helwani Show.