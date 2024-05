Exclusivo: vimos de perto a pintura da McLaren em homenagem a Senna em Mônaco

Copiar Link

Escrito por Lucas Pessôa • Publicada em 23/05/2024 - 13:41 • Mônaco, França • Atualizada em 23/05/2024 - 15:48

Em um evento à altura de Ayrton Senna, a McLaren apresentou, nesta quarta-feira (22), o carro verde e amarelo que será usado excepcionalmente no fim de semana do GP de Mônaco.

A convite da OKX, plataforma de criptomoedas e patrocinadora da equipe inglesa, o Lance! esteve presente no local ao lado de grandes veículos internacionais e conta abaixo todos os detalhes.

Norris, Piastri e família de Ayrton Senna (Foto: Lucas Pêssoa/Lance)

Aglomeração e admiração dos fãs

Mesmo antes do evento começar, era possível ver que algo especial acontecia em Mônaco. Com o carro exposto em uma janela de vidro, o showroom da McLaren roubou os holofotes das atrações turísticos e provocou uma aglomeração de fãs nas ruas do Principado.

Os detalhes dos carros da McLaren expostos

Do lado de dentro, jornalistas e convidados se apertavam para chegar perto e registrar todos os detalhes do carro que será usado por Lando Norris e Oscar Piastri. E não são poucos.

Além da pintura especial com as cores do Brasil, a máquina conta com outras homenagens menores, como o nome de Senna na asa traseira e uma frase do piloto no interior do veículo:

- I have no idols. I admire hard work, dedication and competence (Eu não tenho ídolos. Eu admiro trabalho duro, dedicação e competência).

Ao lado do Fórmula 1, havia ainda uma versão “brasileira” do McLaren Senna - carro de rua lançado pela marca em 2018. O principal detalhe era uma pintura do rosto de Senna, feita à mão, na lateral do veículo.

McLaren homenageia Ayrton Senna em pintura do carro (Crèdito: Divulgação/McLaren)

Discursos e aplausos para Norris e Piastri

Após o primeiro momento de exposição, os três idealizadores da ação subiram ao palco para falar com a imprensa: Lou McEwen, diretora de marketing da equipe de Woking, Haider Rafique, diretor da OKX, e Bruno Senna, sobrinho do ídolo e representante do Instituto Ayrton Senna.

O trio exaltou o legado do piloto brasileiro e explicou que Mônaco foi o GP escolhido pelo grande retrospecto de Ayrton entre 1984 e 1993. O brasileiro é o maior vencedor da história da corrida, subindo ao lugar mais alto do pódio seis vezes.

Outro ponto alto da tarde foi a presença de Lando Norris e Oscar Piastri, atuais pilotos da equipe. Ao chegar vestindo o novo macacão verde e amarelo, a dupla ganhou aplausos dos convidados, da imprensa e dos fãs do lado de fora.

Carros da McLaren em homenagem a Ayrton Senna (Crédito: Divulgação/McLaren)

Promessa de novas homenagens em novembro

As campanhas #SennaSempre e #Senna30, frutos de uma parceria entre McLaren, OKX e Instituto Ayrton Senna, não terminarão em Mônaco. A expectativa agora é fazer uma ativação ainda maior no GP de São Paulo, marcado para a primeira semana de novembro.