VÍDEO: Popó aceita desafio de Vitor Belfort e dispara: ‘Eu vou te pegar’

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 19:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Acelino Popó Freitas aceitou o desafio proposto por Vitor Belfort e uma luta entre os dois será marcada em breve. O ex-campeão mundial de boxe está em preparação para encarar o empresário Guilherme Grillo, neste sábado (23), em Florianópolis. No vídeo, Popó provoca Belfort e afirma que vai derrubar o ex-campeão do UFC. VEJA O VÍDEO ACIMA:

O tetracampeão de boxe, Acelino 'Popó' Freitas retornar ao ringue neste próximo sábado (23) para encarar o empresário Guilherme Grillo, na luta principal do Danki Fight Show, embate que acontecerá no Stage Music Park, em Florianópolis. O adversário é fundador da Danki Code, plataforma que oferece cursos de tecnologia à distância. De acordo com o desafiante, ele irá durar mais do que 30 segundos, visto que terá a inteligênica artificial como aliada.

Popó está se preparando no campo de treinamento de seu técnico, Ulysses Pereira. Além de Acelino, sua esposa, Emilene Juarez, vem treinando junto com Ulysses, no CT localizado em Belém do Pará.

Contra Kléber Bambam, Popó venceu a luta em menos de um minuto (Foto: Mariana Lima / Divulgação)

