VÍDEO: Jungle Fight conhece finalistas do Fight do Milhão feminino
Fight do Milhão irá distribuir R$ 1 milhão em prêmios em duas finais
- Matéria
- Mais Notícias
O Jungle Fight promoveu, no último sábado, a sua edição de número 140, em Vila Velha, no Espírito Santo, e conheceu as duas mulheres finalistas do Fight do Milhão. Torneio mais lucrativo da história do MMA brasileiro, o Fight do Milhão terá sua final entre duas representantes do Rio de Janeiro: Brena Cardozo enfrenta Leidiane Fernandes.
As duas atletas saíram vitoriosas das semifinais disputadas neste sábado e se juntam a Arcangelo Anjo e Marcelo Medeiros, finalistas do GP masculino. Cada vencedor receberá R$ 500 mil.
A fluminense Brena Cardozo seguiu a ótima fase e conquistou sua segunda vitória consecutiva. Com experiência no MMA amador, incluindo participação relevante no Mundial da IMMAF, Brena também já foi campeã do Jungle Fight e agora busca o título do GP.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️EXCLUSIVO: Poatan se recusa a descartar tentativa de terceiro título no UFC
O combate diante de Queila Braga foi travado inteiramente em pé e Cardozo foi superior, usando de sua pressão e sendo mais precisa que a paulista para levar a vaga na final na decisão unânime dos juízes laterais.
Já Leidiane conseguiu se vingar da derrota para Yasmin Guimarães e agora enfrenta Brena, que é companheira de equipe de Yasmin.
Assim como na primeira luta, a revanche também foi bastante equilibrada, com os juízes laterais divergindo novamente na hora do resultado. Se no primeiro combate, a decisão dividida foi em favor de Guimarães, desta vez, as papeletas sorriram para Leidiane Fernandes, a segunda finalista do Fight do Milhão feminino.
Grande final do Fight do Milhão
O Jungle Fight prepara o maior evento de sua história para o dia 25 de outubro. No Ginásio Ibirapuera, os quatro finalistas terão a chance de fazer história para o MMA brasileiro.
As finais terão Marcelo Medeiros x Arcangelo Anjo e Brena Cardozo x Leidiane Fernandes. Os vencedores irão arrecadar R$ 500 mil cada, maior prêmio da história do MMA do Brasil.
Resultados - Jungle Fight 140
Ginásio do Tartarugão, Vila Velha, Espírito Santo
20 de setembro de 2025
Brena Cardozo venceu Queila Braga por decisão unânime (tripo 30-27)
Leidiane Fernandes venceu Yasmin Guimarães por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)
Junio Mendes venceu Abner Rodrigues por nocaute técnico aos 3min1s do R1
André Monstro venceu Hyago Vieira por decisão unânime
Yuri Santos venceu Caio Cocão por finalização a 1min do R2
Hamyrez Oliveira venceu Geovani Barbosa por finalização aos 4min54s do R2
João Pereira venceu Emerson Fernandes por nocaute técnico a 1min29s do R1
Luiz Henrique venceu Frank Bispo por nocaute técnico aos 3min31s do R2
Gustavo Rocha venceu Allef Magrão por finalização a 1min40s do R1
João Victor venceu Dennis Predador por nocaute técnico aos 3min29s do R1
Igor Zanuncio venceu Reynaldo Lanes venceu por finalização aos 1min38s do R1
João André e Kaue Araújo empataram por decisão dos juízes (29-27, 27-29, 28-28)
Danilo Bambam venceu Mathias Camaleão por nocaute técnico aos 3min30s do R1
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias