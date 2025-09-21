Cada vencedora das finais masculinas e femininas receberá R$ 500 mil.

Brena Cardozo e Leidiane Fernandes avançaram para a final da Luta do Milhão.

Jungle Fight 140 ocorreu em Vila Velha, Espírito Santo, no dia 20 de setembro de 2025.

O Jungle Fight promoveu, no último sábado, a sua edição de número 140, em Vila Velha, no Espírito Santo, e conheceu as duas mulheres finalistas do Fight do Milhão. Torneio mais lucrativo da história do MMA brasileiro, o Fight do Milhão terá sua final entre duas representantes do Rio de Janeiro: Brena Cardozo enfrenta Leidiane Fernandes.

As duas atletas saíram vitoriosas das semifinais disputadas neste sábado e se juntam a Arcangelo Anjo e Marcelo Medeiros, finalistas do GP masculino. Cada vencedor receberá R$ 500 mil.

A fluminense Brena Cardozo seguiu a ótima fase e conquistou sua segunda vitória consecutiva. Com experiência no MMA amador, incluindo participação relevante no Mundial da IMMAF, Brena também já foi campeã do Jungle Fight e agora busca o título do GP.

O combate diante de Queila Braga foi travado inteiramente em pé e Cardozo foi superior, usando de sua pressão e sendo mais precisa que a paulista para levar a vaga na final na decisão unânime dos juízes laterais.

Já Leidiane conseguiu se vingar da derrota para Yasmin Guimarães e agora enfrenta Brena, que é companheira de equipe de Yasmin.

Assim como na primeira luta, a revanche também foi bastante equilibrada, com os juízes laterais divergindo novamente na hora do resultado. Se no primeiro combate, a decisão dividida foi em favor de Guimarães, desta vez, as papeletas sorriram para Leidiane Fernandes, a segunda finalista do Fight do Milhão feminino.

Grande final do Fight do Milhão

Brena Cardozo (dir) está na final do Fight do Milhão (Foto: Welington Borges)

O Jungle Fight prepara o maior evento de sua história para o dia 25 de outubro. No Ginásio Ibirapuera, os quatro finalistas terão a chance de fazer história para o MMA brasileiro.

As finais terão Marcelo Medeiros x Arcangelo Anjo e Brena Cardozo x Leidiane Fernandes. Os vencedores irão arrecadar R$ 500 mil cada, maior prêmio da história do MMA do Brasil.

Resultados - Jungle Fight 140

Ginásio do Tartarugão, Vila Velha, Espírito Santo

20 de setembro de 2025

Brena Cardozo venceu Queila Braga por decisão unânime (tripo 30-27)

Leidiane Fernandes venceu Yasmin Guimarães por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Junio Mendes venceu Abner Rodrigues por nocaute técnico aos 3min1s do R1

André Monstro venceu Hyago Vieira por decisão unânime

Yuri Santos venceu Caio Cocão por finalização a 1min do R2

Hamyrez Oliveira venceu Geovani Barbosa por finalização aos 4min54s do R2

João Pereira venceu Emerson Fernandes por nocaute técnico a 1min29s do R1

Luiz Henrique venceu Frank Bispo por nocaute técnico aos 3min31s do R2

Gustavo Rocha venceu Allef Magrão por finalização a 1min40s do R1

João Victor venceu Dennis Predador por nocaute técnico aos 3min29s do R1

Igor Zanuncio venceu Reynaldo Lanes venceu por finalização aos 1min38s do R1

João André e Kaue Araújo empataram por decisão dos juízes (29-27, 27-29, 28-28)

Danilo Bambam venceu Mathias Camaleão por nocaute técnico aos 3min30s do R1