Mudança no duelo de Daniel Willycat e Joosang Yoo para peso casado de 69,4kg devido a problemas de peso.

Alex Poatan e Magomed Ankalaev bateram o peso de 92,7kg para a revanche no UFC 320.

Um dia antes do UFC 320, o brasileiro Alex Poatan não teve problemas para bater o peso limite da categoria dos meio-pesados e oficializou a revanche contra Magomed Ankalaev, após o russo também bater o peso limite. Os dois lutadores subiram na balança com 92,7kg, 300g abaixo do limite de 93kg.

Com isso, os dois lutadores irão oficializar o duelo com a última encarada, que ocorre na pesagem cerimonial mais tarde nesta sexta-feira. A revanche entre Poatan e Ankalaev servirá como a atração principal do UFC 320, que ocorre neste sábado, em Las Vegas (EUA).

Na segunda luta mais importante da noite, o campeão peso galo Merab Dvalishvili precisou da toalha para bater o limite da categoria antes da sua terceira defesa de título. O georgiano bateu 61,2kg, enquanto o desafiante, Cory Sandhagen, subiu na balança com 61kg - o limite do peso galo é de 61,3kg, e em lutas de título não há a tolerância de uma libra (450g).

Brasileiro com problemas

Antes da pesagem oficial, dirigentes do UFC mudaram o duelo entre Daniel Willycat e Joosang Yoo, inicialmente previsto para o peso pena, para um peso casado de 69,4kg. O repórter Damon Martin do site MMA Fighting relatou, através do Twitter, que a mudança se deu por conta de problemas de Willycat com o corte de peso. Lembrando que o brasileiro subiu para os penas após problemas com o peso nos galos.

Outro brasileiro em ação no UFC 320, André ''Sergipano'' Muniz bateu o peso para o duelo peso médio contra Edmen Shahbazian. Ambos os atletas bateram 84,1kg na balança e oficializaram o duelo.

Resultados da pesagem do UFC 320 (ainda em andamento)



UFC 320 — Las Vegas, EUA

Data: 4 de outubro de 2025

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, EUA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)

Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (92,7kg) x Alex Poatan (92,7kg)

Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (61,2kg) x Cory Sandhagen (61kg)

Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (93,4kg) x Khalil Rountree Jr (92,9kg)

Peso pena: Josh Emmett (66,2kg) x Youssef Zalal (66,2kg)

Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (84,3kg)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)

Peso médio: Ateba Gautier (84,3kg) x Ozzy Diaz (83,9kg)

Peso médio: Edmen Shahbazyan (84,1kg) x André Muniz (84,1kg)

Peso galo: Chris Gutierrez (61,6kg) x Farid Basharat (61,6kg)

Peso casado: Daniel Santos (68,4kg) x Joosang Yoo (69,1kg)

Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (61,2kg)

Peso galo: Patchy Mix (61,6kg) x Jakub Wiklacz (61,6kg)

Peso meio-médio: Punahele Soriano (77,3kg) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (77,3kg) x Austin Vanderford (77,3kg)

Peso mosca: Veronica Hardy (56,9kg) x Brogan Walker (56,4kg)