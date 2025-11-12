VÍDEO: Curry recebe 1° falta flagrante da carreira na NBA

Pela primeira vez em sua carreira na NBA, o armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, levou uma falta flagrante. O lance ocorreu após Curry tentar bloquear o arremesso de três pontos do jogador do Oklahoma City Thunder, Isaiah Joe. O toque foi rápido, mas o ala do Thunder caiu, e os juízes analisaram a jogada como falta flagrante de Nível 1. Veja o vídeo!

Stephen Curry recebeu a primeira falta flagrante da carreira nesse lance pic.twitter.com/N1bhwvIPsO — Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA) November 12, 2025

A falta flagrante na NBA é um tipo diferente de infração, que se distingue das faltas comuns por envolver um contato físico desnecessário, perigoso ou excessivo que põe em risco a integridade física do adversário. O camisa 30 dos Warriors nunca havia sido punido com uma falta desse tipo, diferentemente de alguns companheiros de equipe, como Draymond Green, que já sofreu punições flagrantes diversas vezes ao longo da carreira.

Quase sempre, uma falta flagrante de Nível 1 não resulta em expulsão imediata do jogador, mas em lances livres e posse de bola para o adversário. Além da nova punição no currículo do armador, a equipe da Califórnia saiu derrotada por 126 a 102 para os atuais campeões da NBA.

Curry recebe primeira falta flagrante da carreira na NBA (Foto: Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jaylen Brown 'dança' em quadra

Durante a partida entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, o ala Jaylen Brown deu um show sobre Trendon Watford no segundo quarto. Entre dribles e giros, o jogador do Celtics marcou uma bela cesta de dois pontos no bico do garrafão. Apesar do lance de efeito, o Boston saiu derrotado por 102 a 100 na Wells Fargo Center (em Filadélfia).

pic.twitter.com/wzePdKU53X — NBA da bad (@NBAdabad) November 12, 2025

