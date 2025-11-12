VÍDEO: Curry recebe 1° falta flagrante da carreira na NBA
O camisa 30 manteve um histórico diciplinar limpo por 17 temporadas
Pela primeira vez em sua carreira na NBA, o armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, levou uma falta flagrante. O lance ocorreu após Curry tentar bloquear o arremesso de três pontos do jogador do Oklahoma City Thunder, Isaiah Joe. O toque foi rápido, mas o ala do Thunder caiu, e os juízes analisaram a jogada como falta flagrante de Nível 1. Veja o vídeo!
Stephen Curry recebeu a primeira falta flagrante da carreira nesse lance pic.twitter.com/N1bhwvIPsO— Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA) November 12, 2025
A falta flagrante na NBA é um tipo diferente de infração, que se distingue das faltas comuns por envolver um contato físico desnecessário, perigoso ou excessivo que põe em risco a integridade física do adversário. O camisa 30 dos Warriors nunca havia sido punido com uma falta desse tipo, diferentemente de alguns companheiros de equipe, como Draymond Green, que já sofreu punições flagrantes diversas vezes ao longo da carreira.
Quase sempre, uma falta flagrante de Nível 1 não resulta em expulsão imediata do jogador, mas em lances livres e posse de bola para o adversário. Além da nova punição no currículo do armador, a equipe da Califórnia saiu derrotada por 126 a 102 para os atuais campeões da NBA.
Jaylen Brown 'dança' em quadra
Durante a partida entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, o ala Jaylen Brown deu um show sobre Trendon Watford no segundo quarto. Entre dribles e giros, o jogador do Celtics marcou uma bela cesta de dois pontos no bico do garrafão. Apesar do lance de efeito, o Boston saiu derrotado por 102 a 100 na Wells Fargo Center (em Filadélfia).
MISERICÓRDIA, JAYLEN BROWN— NBA da bad (@NBAdabad) November 12, 2025
QUE NOJO
🥶🥶🥶🥶🥶🥶
pic.twitter.com/wzePdKU53X
Jogos desta quarta (12)
- 21h00 - Orlando Magic x New York Knicks (ESPN 2 e Disney+)
- 21h00 - Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets (NBA League Pass)
- 21h00 - Chicago Bulls x Detroit Pistons (NBA League Pass)
- 21h30 - Memphis Grizzlies x Boston Celtics (NBA League Pass)
- 21h30 - Cleveland Cavaliers x Miami Heat (NBA League Pass)
- 22h00 - Washington Wizards x Houston Rockets (NBA League Pass)
- 22h00 - Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans (NBA League Pass)
- 22h00 - Golden State Warriors x San Antonio Spurs (Amazon Prime Video e NBA League Pass)
- 22h30 - Phoenix Suns x Dallas Mavericks (NBA League Pass)
- 23h30 - Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder (ESPN 2 e Disney+)
