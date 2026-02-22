Brasil supera recorde e termina em 19° no bobsled 4-man

O quarteto brasileiro de bobsled 4-man alcançou o melhor desempenho da história do país em Jogos Olímpicos de Inverno na manhã deste domingo (22). A equipe formada por Edson Bindilatti, Luis Bacca, Davidson de Souza e Rafael Souza terminou na 19ª colocação, com o tempo de 55s30 na quarta descida e uma marca total de 3:41.14.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Com o resultado, o Brasil supera a 20ª posição conquistada em Pequim 2022 e fecha com chave de ouro a trajetória monumental de Edson Bindilatti com a camisa verde e amarela.

continua após a publicidade

Aos 46 anos, Bindilatti encerra sua carreira como o maior ícone dos esportes de inverno no Brasil. Esta foi a sua sexta participação olímpica (Salt Lake City 2002, Turim 2006, Sochi 2014, PyeongChang 2018, Pequim 2022 e Milão-Cortina 2026). Ex-atleta do decatlo, ele foi o responsável por profissionalizar o bobsled nacional, atuando como piloto e mentor de gerações. Porta-bandeira do Brasil em duas ocasiões, Edson deixa o gelo tendo liderado o trenó brasileiro em todas as quatro vezes que o país alcançou uma final olímpica na modalidade.

Edson Luques Bindilatti, Davidson Henrique De Souza, Rafael Souza da Silva and Luis Bacca Goncalves durante descida no bobsled 4-man no Cortina Sliding Centre durante as Olimpíadas de Inverno (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Pódio alemão

Mais uma vez, o pódio foi quase 100% dominado pela Alemanha, com o terceiro lugar ficando com a Suiça. O ouro ficou com a equipe liderada pelo piloto Johannes Lochner, com o tempo total de 3:37s57, seguido pelo time comandado pela lenda Francesco Friedrich, que garantiu a prata (3:38s14). O quarteto suiço de Michael Vogt completou o pódio ao ficar com a medalha de bronze (3:38s64).