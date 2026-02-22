Capacete usado por Edson Bindilatti vira item do Museu Olímpico

O piloto do bobsled 4-man, Edson Bindilatti, se despediu oficialmente do gelo na manhã deste domingo (22) em sua sexta e última Olimpíada de Inverno (2002, 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026). O baiano doou o capacete utilizado em sua última volta, na Itália, para o Museu Olímpico do COI (Comitê Olímpico Internacional), em Lausanne, na Suíça.

Aos 46 anos, Edson havia anunciado a aposentadoria após o 20º lugar em Pequim 2022. No entanto, com as mudanças no sistema de classificação para o ciclo de Milão-Cortina, ele decidiu retornar para liderar a transição da equipe, já que Gustavo Ferreira, o atual segundo piloto, ainda buscava experiência no trenó de quatro integrantes. O veterano voltou para garantir a vaga olímpica e mentorar seu provável sucessor.

— Passa um filme na minha cabeça. Toda essa luta e resiliência para chegar no dia de hoje e conquistar esse resultado histórico... só tenho a agradecer a esses caras e a todos os atletas que passaram por aqui. Todos fazem parte disso. É um trabalho de muita dedicação e de querer muito, e isso para mim é o principal — desabafou Edson em entrevista ao portal Olimpíada Todo Dia.

Edson Bindilatti doa capacete para Museu Olímpico (Foto: Divulgação)

Atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), Bindilatti agora foca em melhorar os resultados do país em diversas frentes. Entre seus próximos objetivos está a conclusão de uma pista de push em São Caetano do Sul (SP).

— O objetivo agora é finalizar nossa pista de push em São Caetano. Com ela, faremos um trabalho de desenvolvimento próprio para o bobsled. Quero iniciar um projeto com o feminino, pois sei que elas podem trazer grandes resultados. Também queremos formar novos pilotos para qualificar mais times para os Jogos. Sabemos que levar atletas para o exterior é caro devido ao dólar e ao euro, mas com patrocinadores e investidores, faremos coisas grandes — projetou o ídolo.

Pódio alemão no bobsled 4-man

Mais uma vez, o pódio em 2026 foi quase 100% dominado pela Alemanha, com o terceiro lugar ficando com a Suiça. O ouro ficou com a equipe liderada pelo piloto Johannes Lochner, com o tempo total de 3:37s57, seguido pelo time comandado pela lenda Francesco Friedrich, que garantiu a prata (3:38s14). O quarteto suiço de Michael Vogt completou o pódio ao ficar com a medalha de bronze (3:38s64).