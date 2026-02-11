Brasil estreia no halfpipe das Olimpíadas de Inverno nesta quarta; entenda a modalidade
Pat Burgener e Augustinho Teixeira vão em busca da medalha inédita do Brasil a partir das 15h30
- Matéria
- Mais Notícias
A delegação brasileira de snowboard já tem data marcada para iniciar sua jornada nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Na próxima quarta-feira, 11 de fevereiro, Pat Burgener e Augustinho Teixeira representarão o país nas provas classificatórias do Halfpipe masculino.
Manex Silva conquista o melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country
Mais Esportes
Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno com histórias de superação
Mais Esportes
Após esquiador olímpico criticar o cenário político dos EUA, Trump rebate: ‘Perdedor’
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A programação prevê a realização das classificatórias na parte da tarde. Caso avancem, os brasileiros voltam à pista no mesmo dia para a disputa das finais da modalidade.
Confira a agenda das competições:
|DATA DAS COMPETIÇÕES
|MODALIDADE/ETAPA
11/02 - 15h30 (de Brasília)
Halfpipe masculino – Descidas 1 e 2 da classificatória
13/02 - 15h30 (de Brasília)
Halfpipe mascuilino – Final (3 descidas)
📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).
+ Aposte em quem leva a primeira medalha para o Brasil!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O que é o Halfpipe?
No Halfpipe, esquiadores e snowboarders realizam uma sequência de manobras em uma pista de neve em formato de meio cano (U), com 6,7 metros de altura. O desafio vai além da execução de saltos, giros e movimentos de alta complexidade: é fundamental manter precisão nas aterrissagens para preservar o ritmo e a fluidez da descida.
Cada aterrissagem gera impulso para o salto seguinte, oferecendo mínima margem para erros. As paredes do Halfpipe são extremamente íngremes, com inclinação entre 16º e 18º, o que exige controle absoluto do corpo e da prancha.
➡️ Manex Silva conquista o melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country
Os principais pontos do formato:
- Formato: em finais, costuma haver três descidas (runs), com vitória definida pela melhor nota (best of three).
- Ritmo e flow: o atleta precisa manter velocidade para que a última manobra tenha amplitude parecida com a primeira.
- Erros custam caro: quedas, toques de mão na neve e instabilidade na aterrissagem derrubam a pontuação de forma significativa.
Modalidade que combina coragem, técnica e criatividade, o Halfpipe se consolida como um dos palcos mais espetaculares do esqui estilo livre e do snowboard nos Jogos Olímpicos.
Atuais campeões olímpicos:
- Snowboard feminino: Chloe Kim (EUA)
- Snowboard masculino: Hirano Ayumu (Japão)
- Esqui Estilo Livre feminino: Aileen Eileen Gu (República Popular da China)
- Esqui Estilo Livre masculino: Nico Porteous (Nova Zelândia)
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias