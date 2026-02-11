Brasil estreia no halfpipe das Olimpíadas de Inverno nesta quarta; entenda a modalidade

A delegação brasileira de snowboard já tem data marcada para iniciar sua jornada nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Na próxima quarta-feira, 11 de fevereiro, Pat Burgener e Augustinho Teixeira representarão o país nas provas classificatórias do Halfpipe masculino.

A programação prevê a realização das classificatórias na parte da tarde. Caso avancem, os brasileiros voltam à pista no mesmo dia para a disputa das finais da modalidade.

Confira a agenda das competições:

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 11/02 - 15h30 (de Brasília) Halfpipe masculino – Descidas 1 e 2 da classificatória 13/02 - 15h30 (de Brasília) Halfpipe mascuilino – Final (3 descidas)

📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).

Pat Burgener em uma de suas competições (Foto: Reprodução)

O que é o Halfpipe?

No Halfpipe, esquiadores e snowboarders realizam uma sequência de manobras em uma pista de neve em formato de meio cano (U), com 6,7 metros de altura. O desafio vai além da execução de saltos, giros e movimentos de alta complexidade: é fundamental manter precisão nas aterrissagens para preservar o ritmo e a fluidez da descida.

Cada aterrissagem gera impulso para o salto seguinte, oferecendo mínima margem para erros. As paredes do Halfpipe são extremamente íngremes, com inclinação entre 16º e 18º, o que exige controle absoluto do corpo e da prancha.

Os principais pontos do formato:

Formato : em finais, costuma haver três descidas (runs), com vitória definida pela melhor nota (best of three).

: em finais, costuma haver três descidas (runs), com vitória definida pela melhor nota (best of three). Ritmo e flow : o atleta precisa manter velocidade para que a última manobra tenha amplitude parecida com a primeira.

: o atleta precisa manter velocidade para que a última manobra tenha amplitude parecida com a primeira. Erros custam caro: quedas, toques de mão na neve e instabilidade na aterrissagem derrubam a pontuação de forma significativa.

Modalidade que combina coragem, técnica e criatividade, o Halfpipe se consolida como um dos palcos mais espetaculares do esqui estilo livre e do snowboard nos Jogos Olímpicos.

Atuais campeões olímpicos:

Snowboard feminino: Chloe Kim (EUA)

Snowboard masculino: Hirano Ayumu (Japão)

Esqui Estilo Livre feminino: Aileen Eileen Gu (República Popular da China)

Esqui Estilo Livre masculino: Nico Porteous (Nova Zelândia)

