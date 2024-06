Verstappen estreia em Goodwood em evento de celebração aos 20 anos da Red Bull na F1

Verstappen marcará presença em evento com celebração à RBR (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/06/2024 - 10:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A próxima edição do Festival of Speed (FOS) – ‘Festival de Velocidade’, em tradução livre – vai contar homenagem em larga escala aos 20 anos da equipe Red Bull na Fórmula 1. Para isso, haverá uma estreia: a de Max Verstappen, que será responsável por uma das demonstrações.

Na realidade, a participação de Verstappen é parte do que será aparição em peso da Red Bull. Além dele, Sergio Pérez e o chefe de equipe Christian Horner também estão escalados. O festival está marcado para o fim de semana dos dias 12 a 14 de julho.

- Nos 31 anos de história, essa é a primeira vez que o Festival de Velocidade celebra uma equipe da F1 nesta escala - afirmou Charles Gordon-Lennox, que é duque de Richmond e criador do festival.

- Contar com os dois pilotos, inclusive o atual campeão mundial, o CEO e chefe de equipe, além de ícones da equipe, é fantástico - concluiu.

Além dos dois, Daniel Ricciardo também será presença na homenagem, bem como David Coulthard, Christian Klien e Mark Webber, todos ex-pilotos do time da marca de bebidas energéticas.

Verstappen vai guiar o RB16B, carro com o qual conquistou o primeiro título mundial, em 2021, após batalha contra Lewis Hamilton; Pérez, por outro lado, guia o carro da temporada 2022.

Enquanto isso, Klien fica responsável pelo RB1, de 2005; Webber comanda o RB6 do primeiro título da equipe, com Sebastian Vettel, em 2010; por fim, Coulthard anda no RB9 do tetra, em 2013. Ricciardo fica com o RB7, de 2011, e Horner também vai à pista, com o RB8, de 2012. A Red Bull ainda irá apresentar o hipercarro RB17 ao público.