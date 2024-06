Verstappen chega a 106 pódios com vitória na Espanha e iguala Prost e Alonso na F1

Verstappen disparou na liderança da F1 2024 com vitória em Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/06/2024 - 10:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória de Max Verstappen no GP da Espanha, disputado no último domingo (23), valeu ao neerlandês seu 106º pódio na Fórmula 1. Aos 26 anos de idade, o tricampeão mundial igualou Alain Prost e Fernando Alonso no quarto lugar do ranking histórico da categoria no número de top-3 conquistados.

À frente dos três, aparecem apenas Sebastian Vettel, com 122 pódios; Michael Schumacher, com 155; e Lewis Hamilton, com 198. A primeira oportunidade de Verstappen para deixar Prost e Alonso para trás será no GP da Áustria, no dia 30 de junho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O primeiro pódio de Verstappen na Fórmula 1 veio justamente na Espanha, na primeira corrida da carreira do neerlandês na Red Bull. Naquela ocasião, Max aproveitou uma batida entre Hamilton e Nico Rosberg, companheiros de Mercedes, e partiu para o triunfo em sua estreia na equipe principal dos taurinos.

O top-10 de pódios da Fórmula 1 ainda tem os nomes de Kimi Räikkönen [103], Ayrton Senna [80], Rubens Barrichello [68] e Valtteri Bottas [67]. Confira a lista completa dos 20 primeiros abaixo!

➡️ Aston Martin surpreende em ofensiva para tirar diretor-técnico da Ferrari na Fórmula 1

A Fórmula 1 volta de 28 a 30 de junho, na Áustria, a segunda de três corridas em sequência.