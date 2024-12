Verstappen diz que perdeu respeito por Russell: ‘Outra pessoa fora das câmeras’

Max Verstappen detonou George Russell durante a coletiva de imprensa pós-corrida no Catar, neste domingo (1º), por conta da punição que o fez perder a pole-position e envolveu o piloto da Mercedes. O neerlandês acusou o rival de ser “uma pessoa completamente diferente” fora das câmeras e disse que “perdeu o respeito por ele” depois do encontro entre ambos na sala dos comissários após a classificação.

Russell vinha na volta de preparação no Q3 para abrir a última tentativa. Verstappen era o pole até então e estava logo à frente, só que num ritmo mais lento. Russell, então, precisou ser rápido para desviar do RB20 #1 e alegou ter perdido tempo no incidente.

Os comissários, então, colocaram Max sob investigação e chamaram ele e Russell para explicações. No fim, puniram o piloto com a perda da pole, que ficou com Russell. Verstappen contou aos jornalistas que “tentou explicar que não queria atrapalhar ninguém”, mas foi como “falar com uma parede”.

- Não acreditei que recebi aquela punição. Por outro lado, pensei: no mundo em que vivemos agora, também não me surpreende mais - começou.

- Acho que é a primeira vez que alguém recebe uma punição por algo que aconteceu em uma volta lenta. Eu só queria ser legal. A temporada já está decidida e não quero atrapalhar ninguém enquanto se preparam para a volta rápida. Tentei explicar isso também, mas parecia que eu estava falando com uma parede - disparou.

Max Verstappen e George Russell na largada do Grande Prêmio do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Nas palavras de Verstappen, o comportamento de Russell foi o que o deixou perplexo. “Muito decepcionante. Já fui aos comissários muitas vezes na carreira. Mas nunca vi ninguém tentar ferrar o outro dessa maneira. Perdi todo o meu respeito por ele. Na frente das câmeras é muito decente, mas fora delas, ele é uma pessoa diferente. Não tenho nada a ver com isso”, encerrou. Verstappen venceu a corrida, enquanto Russell terminou em quarto.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. Será a 24ª e última etapa da temporada 2024.