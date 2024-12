Verstappen celebra vitória no Catar: ‘Fazia tempo que não era competitivo assim no seco’

Max Verstappen classificou o GP do Catar deste domingo (1) como “muito divertido”. O piloto da Red Bull apontou que fazia tempo que não era “assim competitivo no seco” e destacou o trabalho da equipe para dar a volta por cima depois de um início difícil de fim de semana.

Verstappen dominou a corrida de ponta a ponta, resistindo à pressão de Lando Norris em todas as largadas e relargadas em Lusail. Ao fim das 57 voltas, o tetracampeão recebeu a bandeirada com 6s031 de margem para Charles Leclerc, o segundo colocado.

- Foi uma corrida muito boa. Claro, já na classificação de ontem o carro estava muito melhor e hoje o primeiro stint foi muito, muito rápido. Lando e eu ficamos a 1s8 um do outro o tempo todo, forçando um ao outro, e, sinceramente, foi muito divertido - analisou Max.

- Esta pista tem muita aderência e este ano os pneus realmente aguentaram, então foi bem divertido realmente forçar os pneus. Fizemos um primeiro stint realmente longo. Depois disso, foram muitos momentos de safety-car para cuidar, mas estou muito feliz - comentou Verstappen.

- Fazia um tempo que não era competitivo assim no seco, e estou muito orgulhoso de todos na equipe por terem dado a volta por cima em um dia. Eles, com certeza, merecem essa vitória - afirmou o neerlandês, que continuou ao ser perguntado sobre a defesa ao ataque de Norris na relargada em Lusail.

- Com os pneus duros tem muito pouca aderência. Você sai dos boxes e eles já estão frios e, atrás do safety-car, você não consegue aquecê-los. Tentei algo diferente, onde basicamente não tinha aderência, então sofri com tração naquela curva - disse.

- Ficou meio quente na primeira curva, mas foi ótimo de ver. E, depois, guiamos até o fim com bom ritmo, então estão muito feliz com a vitória - encerrou.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. Será a 24ª e última etapa da temporada 2024.