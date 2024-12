Alpine prepara mudança e planeja estreia de Doohan no lugar de Ocon no GP de Abu Dhabi

A estrada de Esteban Ocon pela Alpine muito provavelmente terminou neste domingo (1), com o GP do Catar de Fórmula 1. O plano da equipe francesa é sacar Ocon do carro e entregar para Jack Doohan, contratado para o ano que vem, em ação no GP do Abu Dhabi do próximo fim de semana.

A informação é do portal inglês The Race. Após cinco anos, o encerramento da história de Ocon com a Alpine – que contou com a única vitória da equipe na F1, no GP da Hungria de 2021 – termina de maneira melancólica, com um acidente na largada em que foi abalroado por Nico Hülkenberg.

De acordo com o veículo, a mudança tem sido conversada pela cúpula da Alpine – liderada pelo chefe Oliver Oakes e pelo CEO ativo disfarçado de consultor Flavio Briatore – já antes deste fim de semana. O martelo agora está batido.

Ocon tem vivido muitas dificuldades nas últimas etapas. Ontem, classificou na última fila, enquanto Pierre Gasly se lançou entre os primeiros colocados. Após a tomada de tempos, disse que nada de errado aconteceu na volta rápida, que foi limpa e sem erros, mas o carro simplesmente não tinha rendimento e era algo para a equipe, não ele, explicar. Depois da corrida, falou em tom de despedida

- Quero agradecer ao time pelo trabalho duro nesta corrida e no ano inteiro. Quando as coisas não vão bem, engenheiros e mecânicos se juntam, isso é o mais importante - Com contrato assinado para ir à Haas no ano que vem, Ocon já foi liberado para guiar o carro do time estadunidense nos testes pós-GP de Abu Dhabi.

Jack Doohan será piloto da Alpine em 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli / AFP)

Será a estreia de Doohan, pupilo da Alpine, na F1. Aos 21 anos, o piloto começa o ano que vem antes da hora e tenta ganhar alguma vantagem para provar que merece permanecer por todo o ano de 2025, visto que tem contrato curto apenas para as primeiras corridas.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. Será a 24ª e última etapa da temporada 2024.