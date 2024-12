Verstappen destaca momentos incríveis na Red Bull e diz adeus a Pérez: ‘Foi um prazer’

Ainda que tenha sido com poucas palavras, Max Verstappen não deixou de se manifestar sobre a saída de Sergio Pérez da Red Bull, anunciada nesta quarta-feira (18). Companheiro de equipe do mexicano nas últimas quatro temporadas da Fórmula 1, o tetracampeão disse que foi um “imenso prazer” formar dupla com o #11.

No primeiro ano da parceria, em 2021, Checo ficou conhecido pelas manobras defensivas arrojadas contra Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi, ajudando Verstappen na conquista do primeiro título mundial da carreira. Nos anos seguintes, Pérez não conseguiu acompanhar o ritmo do colega de garagem, mas fez o suficiente para ajudar os taurinos a conquistar o título do Mundial de Construtores em 2022 e 2023. O vice-campeonato no Mundial de Pilotos do ano passado, inclusive, garantiu um 1-2 inédito para a marca dos energéticos na categoria.

Verstappen conversa com Pérez durante o GP da Austrália (Foto: Simon Baker/AFP)

Por outro lado, 2024 foi extremamente decepcionante. Com dificuldades para lidar com o RB20, Sergio também foi prejudicado pelo crescimento de McLaren, Ferrari e até Mercedes, e, por isso, concluiu a temporada na oitava posição. No fim, terminou com apenas 152 pontos — 285 a menos que o #1 — e nenhuma vitória conquistada, o que fez dele o único piloto das equipes do top-4 a não ter conseguido subir no degrau mais alto do pódio ao longo de 24 corridas.

- Foi um imenso prazer competir ao seu lado. Tivemos alguns momentos incríveis juntos dos quais sempre me lembrarei. Obrigado, Checo! - postou Max nas redes sociais.

A decisão sobre o novo companheiro de equipe de Verstappen deve ficar limitada entre a dupla de pilotos da Racing Bulls (antiga RB), atualmente formada pelo japonês Yuki Tsunoda e pelo neozelandês Liam Lawson, que é o favorito ao posto.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.