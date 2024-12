Red Bull confirma a saída de Sergio Perez após três anos na equipe

Após diversas especulações, a Red Bull Racing confirmou a saída de Sergio Perez, nesta quarta-feira (18). O mexicano, que está na Fórmula 1 desde 2011, estava na equipe inglesa desde 2021. Durante a temporada de 2024, o piloto não alcançou bons resultados e teve diversos momentos ruins com o carro.

— Obrigado por todo Checo. Depois de quatro temporadas de sucesso juntos, Sergio Pérez e Oracle Red Bull Racing chegaram a um acordo para se separarem em 2025 — escreveu a RedBull em comunicado nas redes sociais.

Sergio Pérez na Red Bull

A primeira vitória de Sergio Perez na Red Bull foi a conquista do GP do Azerbaijão. O mexicano aproveitou a batida de seu companheiro Max Verstappen e o furo do pneu de Lewis Hamilton, que havia passado reto na relargada à duas voltas paro final da corrida. Neste ano, o piloto fez uma das melhores temporadas da carreira, sendo o fiel escudeiro do holandês.

Outro feito de Perez foi realizado no GP de Mônaco de 2022. O mexicano venceu a corrida no Grande Prêmio de Mônaco e se tornou o primeiro mexicano a triunfar em uma corrida no país e sendo o maior vencedor da história mexicana na Fórmula 1, superando as duas vitórias de Pedro Rodríguez.

Em 2023, Sergio obteve duas poles, duas vitórias, nove pódios e 285 pontos, sendo vice-campeão de pilotos. Perez conquistou o vice-campeonato após ficar em terceiro lugar no GP de Las Vegas, o que impediu de Charles Leclerc de ultrapassá-lo na pontuação.

Sergio Perez no GP do Azerbaijão de 2024 da Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

O ano de 2024 foi um momento complicado para o mexicano. Mesmo com a sua renovação de contrato em junho — bastante contestada nas redes sociais — Perez teve maus desempenhos nas provas. No GP de Mônaco, ele não conseguiu avançar para o Q2, e na corrida, se envolveu em um acidente com a dupla da Haas Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg, o que o tirou da corrida já nas primeiras voltas, e que o ajudou a despencar para a quinta posição no campeonato de pilotos.