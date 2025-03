GP da China: onde assistir e horário de Bortoleto na corrida

Lewis Hamilton brilhou na corrida sprint do GP da China, enquanto Oscar Piastri garantiu a pole position para a corrida principal. Já Gabriel Bortoleto teve um sábado difícil, terminando em 18º na sprint e 19º na classificação.

Na madrugada deste domingo (23), o Circuito Internacional de Xangai recebe a última corrida da temporada 2025 da Fórmula 1. A prova será realizada às 4h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo F1TV e pela Band.

Como foram a corrida sprint e a classificação?

Oscar Piastri no Circuito Internacional de Xangai, na China (Foto: GREG BAKER / AFP)

Lewis Hamilton venceu a corrida sprint do GP da China sem dificuldades. O britânico largou bem, manteve a liderança e cruzou a linha de chegada sem sofrer ameaças. Enquanto tudo saiu como planejado para o heptacampeão, Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades. O brasileiro largou em 14º, perdeu posições ao longo da prova e terminou em 18º. Oscar Piastri e Max Verstappen completaram o pódio.

Na classificação para o GP da China, realizada na madrugada deste sábado (22), Oscar Piastri conquistou a pole position com uma volta consistente. O australiano largará na frente em busca da vitória. George Russell, da Mercedes, ficou com a segunda posição, enquanto Lando Norris, seu companheiro de equipe na McLaren, fechou o top 3. Gabriel Bortoleto não teve um bom desempenho na sessão classificatória, foi eliminado no Q1 e largará apenas na 19ª colocação neste domingo.

Relembre a prova de 2024

No ano passado, o grande vencedor foi Max Verstappen, seguido por Lando Norris e Sergio Perez (Red Bull). Verstappen conseguiu manter a primeira posição sem muitos embates, precisando recuperar a posição somente após parar no pit-stop. O holandês chegou a abrir 12 segundos sob Lando Norris. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Valteri Bottas abandonaram o GP.

VENCEDOR DA SPRINT: Max Verstappen;

POLE POSITION: Max Verstappen;

VENCEDOR DA CORRIDA: Max Verstappen;

PÓDIO DA CORRIDA: Max Verstappen (1º), Lando Norris (2º) e Sergio Perez (3º);

VOLTA MAIS RÁPIDA: Fernando Alonso — 1:37.810;

GP da China: onde assistir e horário da corrida

➡️ Domingo, 23 de março

🏎️ Corrida: 4h — Band e F1TV