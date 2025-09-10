menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

NFL: Derrick Henry quebra recorde e se aproxima de marca histórica na liga

Mesmo com derrota, Derrick Henry abriu a temporada da NFL de forma expressiva

derrick henry, RB dos Ravens, vem quebrando recordes na nfl
imagem cameraDerrick henry, RB dos Ravens, segue quebrando recordes na nfl
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 10/09/2025
12:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

Derrick Henry alcançou uma marca histórica na NFL ao deixar para trás o lendário Jim Brown na lista de maiores pontuadores por corridas para touchdown. Ele chegou ao sexto lugar nesse ranking com uma jogada que resume bem seu estilo: força bruta e um "stiff arm" característico - mais um em cima de jogadores do Buffalo Bills.

continua após a publicidade

Durante o confronto entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills no Sunday Night Football, uma reedição do duelo de playoffs da última temporada, Henry recebeu um passe curto saindo do backfield e avançou 30 jardas até a endzone, deixando um defensor no chão com um empurrão firme do braço. A jogada garantiu a liderança para os Ravens no momento, que passaram à frente no placar por 10 a 7, restando 13 minutos e 35 segundos para o fim do segundo quarto. Com esse TD, o Running Back chegou a 107 touchdowns corridos na carreira, ultrapassando os 106 de Jim Brown. Na história da liga, ele agora está atrás apenas de Walter Payton (110), Adrian Peterson (120), Marcus Allen (123), LaDainian Tomlinson (145) e do recordista Emmitt Smith (164), lenda do Dallas Cowboys.

Henry ainda anotaria mais um Touchdown na segunda metade da partida, mas acabou cometendo um fumble que teve papel decisivo na virada dos Bills, no Sunday Night Football. A equipe de Buffalo reagiu e saiu de campo com uma vitória emocionante por 41 a 40, no chute final.

continua após a publicidade

Agora, o Baltimore Ravens tem a semana inteira para trabalhar por um resultado positivo, no próximo domingo, às 14h. Enquanto o Buffalo Bills encara o Jets no mesmo horário. Na última temporada, Derrick Henry teve 1.925 jardas na temporada da NFL e 16 Touchdowns, maior marca da carreira. A intenção do RB é superar a marca.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias