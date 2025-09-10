NFL: Derrick Henry quebra recorde e se aproxima de marca histórica na liga
Mesmo com derrota, Derrick Henry abriu a temporada da NFL de forma expressiva
- Matéria
- Mais Notícias
Derrick Henry alcançou uma marca histórica na NFL ao deixar para trás o lendário Jim Brown na lista de maiores pontuadores por corridas para touchdown. Ele chegou ao sexto lugar nesse ranking com uma jogada que resume bem seu estilo: força bruta e um "stiff arm" característico - mais um em cima de jogadores do Buffalo Bills.
Josh Allen reafirma seu poder na NFL e desponta no favoritismo ao MVP
Mais Esportes
Fluminense se inspira em gigantes da NBA e NFL para modelo de SAF; veja
Mais Esportes
Com virada espetacular, Vikings derrota o Bears pela NFL; veja vídeo
Mais Esportes
Durante o confronto entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills no Sunday Night Football, uma reedição do duelo de playoffs da última temporada, Henry recebeu um passe curto saindo do backfield e avançou 30 jardas até a endzone, deixando um defensor no chão com um empurrão firme do braço. A jogada garantiu a liderança para os Ravens no momento, que passaram à frente no placar por 10 a 7, restando 13 minutos e 35 segundos para o fim do segundo quarto. Com esse TD, o Running Back chegou a 107 touchdowns corridos na carreira, ultrapassando os 106 de Jim Brown. Na história da liga, ele agora está atrás apenas de Walter Payton (110), Adrian Peterson (120), Marcus Allen (123), LaDainian Tomlinson (145) e do recordista Emmitt Smith (164), lenda do Dallas Cowboys.
Henry ainda anotaria mais um Touchdown na segunda metade da partida, mas acabou cometendo um fumble que teve papel decisivo na virada dos Bills, no Sunday Night Football. A equipe de Buffalo reagiu e saiu de campo com uma vitória emocionante por 41 a 40, no chute final.
Agora, o Baltimore Ravens tem a semana inteira para trabalhar por um resultado positivo, no próximo domingo, às 14h. Enquanto o Buffalo Bills encara o Jets no mesmo horário. Na última temporada, Derrick Henry teve 1.925 jardas na temporada da NFL e 16 Touchdowns, maior marca da carreira. A intenção do RB é superar a marca.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias