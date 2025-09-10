O ranking anual da Forbes com os jogadores mais bem pagos da NFL em 2025 trouxe novidades importantes e também algumas confirmações. Patrick Mahomes, astro do Kansas City Chiefs, aparece pela primeira vez como líder da lista, somando impressionantes US$ 78 milhões (R$ 422,9 milhões) em ganhos, entre salários, bônus e acordos de marketing.

Mesmo com a queda de 18% em relação ao recorde de 2024, quando os atletas faturaram juntos US$ 693 milhões, o montante de 2025 continua expressivo: são US$ 571 milhões (R$ 3,09 bilhões), o segundo maior total da história do levantamento da revista.

Quarterbacks dominam os salários da NFL

Não é surpresa que a posição de Quarterback siga soberana na NFL. Oito dos dez nomes do ranking atuam nessa função, mantendo a tendência dos últimos quatro anos. Josh Allen (Buffalo Bills), com US$ 73 milhões (R$ 395,0 milhões), e Justin Herbert (Los Angeles Chargers), com US$ 71 milhões (R$ 384,6 milhões), completam o pódio.

Ainda assim, houve espaço para exceções. O Tight End Travis Kelce, estrela do Chiefs e cada vez mais presente no mundo dos negócios e do entretenimento, aparece em oitavo lugar, com US$ 47,3 milhões (R$ 255,8 milhões). Já Micah Parsons, que deixou o Dallas Cowboys rumo ao Green Bay Packers em uma troca histórica, ocupa a sexta posição. O defensor de 26 anos assinou um contrato de quatro anos e US$ 188 milhões (R$ 1,01 bilhão), um recorde absoluto para jogadores que não são Quarterbacks.

Patrick Mahomes no topo

O tricampeão do Super Bowl atingiu o primeiro lugar graças a uma combinação de contratos reestruturados e um portfólio publicitário único. Apenas fora de campo, Mahomes deve faturar US$ 28 milhões (R$ 151,5 milhões), com parcerias que incluem Airbnb, Hublot e Panini. Dentro de campo, os ajustes contratuais lhe garantem US$ 50 milhões (R$ 270,5 milhões) em 2025. Além disso, as patrocinadoras oficiais da NFL precisam de um contrato específico com o QB para utilizar sua imagem. O mesmo aconteceu para os apoiadores do jogo do Brasil.

Ainda, ele segue expandindo seus negócios: já é investidor em equipes da MLB, MLS, NWSL e até na Fórmula 1, e prepara, junto de Kelce, a abertura de um steakhouse em Kansas City, chamado 1587 Prime, referência à soma dos números de uniforme da dupla.

Embora o ranking concentre holofotes nos Quarterbacks, outras posições da liga vêm registrando valorização. Segundo o banco de dados Spotrac, 2025 teve contratos recordes para Running Backs, Wide Receivers, Tight Ends, Offensive Tackles, Cornerbacks, entre outros. No total, foram US$ 26,8 bilhões (R$ 145 bilhões) em novos acordos, impulsionados pela elevação do teto salarial para US$ 279,2 milhões (R$ 1,51 bilhão).

Top 10 jogadores mais bem pagos da NFL em 2025

Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) – US$ 78 milhões

Josh Allen (Buffalo Bills) – US$ 73 milhões

Justin Herbert (Los Angeles Chargers) – US$ 71 milhões

Dak Prescott (Dallas Cowboys) – US$ 57,8 milhões

Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) – US$ 54,3 milhões

Micah Parsons (Green Bay Packers) – US$ 48,2 milhões

Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) – US$ 47,5 milhões

Travis Kelce (Kansas City Chiefs) – US$ 47,3 milhões

Matthew Stafford (Los Angeles Rams) – US$ 47 milhões

Deshaun Watson (Cleveland Browns) – US$ 47 milhões

Como a Forbes calcula o ranking

O levantamento considera salários e bônus referentes à temporada de 2025, além de estimativas de ganhos fora de campo como patrocínios, licenciamento e negócios pessoais. Os valores não incluem impostos nem taxas de agentes e são arredondados para o milhão mais próximo.