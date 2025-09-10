Estreia da NFL na Globo supera expectativas e números da concorrência; veja
Emissora iniciou transmissões da liga de futebol americano no último final de semana
A primeira semana da NFL (Liga de futebol americano) chegou ao fim na última segunda-feira (8). Durante o período, os canais Globo transmitiram cinco jogos, que foram distribuídos no Sportv e Ge TV. A nova atração do grupo começou com o pé direito, e os números de audiência foram um sucesso.
De acordo com informações divulgadas pelo grupo, a NFL na Globo alcançou 2.7 milhões de pessoas. No jogo de abertura, disputado na última quinta-feira (4), o sportv2 registrou um crescimento de +41% de audiência e +80% de alcance, na comparação com a estreia da última temporada (2024) pela ESPN.
Na sexta-feira, dia 5, a dobradinha sportv e Ge TV exibiu o duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida, que foi transmitida em conjunto pelos dois canais, registrou média de mais de 686 mil pessoas por minuto.
No Sportv, além da liderança entre todos os canais da TV por assinatura, a audiência do canal foi três vezes maior do que a concorrência, que também transmitiu a partida. Na TV Globo, ao longo de todo o dia com cobertura especial da NFL (Bom Dia São Paulo, Encontro, Mais Você, Globo Esporte SP, Jornal Hoje, Sessão da Tarde, SPTV 2, Jornal Nacional, Jornal da Globo e os melhores momentos da partida) foram mais de 51 milhões de pessoas alcançadas em toda a programação.
No domingo, dia 7, o destaque ficou por conta do Sunday Night Football, entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills, exibido pelo sportv2, que registrou audiência 17% superior. A comparação também foi feita com os números do primeiro jogo exibido na temporada passada (2024) pela ESPN.
Próxima semana da NFL na Globo
As transmissões das partidas da principal liga de futebol americano do mundo seguem à todo vapor nesta semana. A segunda rodada se inicia nesta quinta-feira (11), com o confronto entre Washington Commanders e Green Bay Packers, que será transmitido pelos canais Globo.
Além deste confronto, o grupo da emissora também irá passar mais três jogos, todos no domingo (14). As atrações começam a partir das 14h (de Brasília). Sportv e Ge TV se dividem nas responsabilidades de transmitir os confrontos. Veja a agenda completa abaixo:
Quinta-feira, 11 de setembro
21h15 – Washington Commanders x Green Bay Packers
Transmissão: sportv2
Domingo, 14 de setembro
14h – Seattle Seahawks x Pittsburgh Steelers
Transmissão: Ge TV
17h25 – Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs
Transmissão: sportv2
21h15 – Atlanta Falcons x Minnesota Vikings
Transmissão: sportv2
