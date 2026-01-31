Na madrugada deste sábado (31), Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitórias tranquilas no ITTF Americas Cup 2026, a Copa América de tênis de mesa. Com isso, os brasileiros cravaram suas vagas nas quartas de final da competição, que serão disputadas ainda hoje (31), na 888 Table Tennis Center, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Calderano, terceiro colocado no ranking mundial da ITTF, superou o colombiano Emanuel Otálvaro, mesatenista de apenas 15 anos, número 199 do mundo. Apesar de ter passado por alguns sustos, o brasileiro conseguiu impor seu ritmo ao longo da partida e fechou o confronto em 4 sets a 0, nas parciais 11/9, 12/10, 11/2 e 11/6.

Já Takahashi avançou às quartas ao superar a canadense Ivy Liao, também por sets diretos. O duelo teve fim nas parciais 11/7, 11/3, 11/7 e 11/4. Giulia, sua irmã mais nova, também estreou com vitória, ao passar pela mexicana Arantxa Cossio, em uma batalha de sete sets.

Bruna Takahashi, na estreia do WTT Champions de Frankfurt (Foto: Divulgação/ WTT)

Adversários de Calderano e Takahashi nas quartas da Copa América

Nas quartas de final da Copa América, Calderano enfrenta o norte-americano Nikhil Kumar, às 22h (de Brasília). Já Takahashi mede forças com a canadense Mo Zhang a partir das 22h50 (de Brasília).

