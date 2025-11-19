menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Thâmela/Victoria disputam oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

Brasileiras enfrentam ucranianas

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/11/2025
23:50
Atualizado há 0 minutos
Dupla brasileira Thâmela e Victoria no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação / Volleyball World)
Dupla brasileira Thâmela e Victoria no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação / Volleyball World)
Na madrugada de quarta para quinta-feira (20), a partir das 0h (de Brasília), a dupla Thâmela e Victoria enfrentaram as ucranianas Lazarenko e Romaniuk pelo Mundial de Vôlei de Praia. Acompanhe a partida em tempo real no Lance!.
ATUALIZAÇÃO: BRA 0 x 0 UCR

continua após a publicidade

Thâmela e Vic, dupla número 1 do ranking mundial, avançaram ao mata-mata após terminarem a primeira fase na liderança do Grupo A. Invictas, as brasileiras acumulam quatro vitórias em quatro jogos disputados na competição.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como está sendo a partida do Mundial de Vôlei de Praia?

1º SET

  • As ucranianas começam a primeira parcial na frente, no momento 6 a 4 para elas
  • Começa a partida!
Thâmela e Vic no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
Thâmela e Vic no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

circulo com pontos dentroTudo sobre

