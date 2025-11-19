AO VIVO: Thâmela/Victoria disputam oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

Na madrugada de quarta para quinta-feira (20), a partir das 0h (de Brasília), a dupla Thâmela e Victoria enfrentaram as ucranianas Lazarenko e Romaniuk pelo Mundial de Vôlei de Praia. Acompanhe a partida em tempo real no Lance!.

ATUALIZAÇÃO: BRA 0 x 0 UCR

Thâmela e Vic, dupla número 1 do ranking mundial, avançaram ao mata-mata após terminarem a primeira fase na liderança do Grupo A. Invictas, as brasileiras acumulam quatro vitórias em quatro jogos disputados na competição.

Como está sendo a partida do Mundial de Vôlei de Praia?

1º SET

As ucranianas começam a primeira parcial na frente, no momento 6 a 4 para elas

Começa a partida!