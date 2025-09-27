Vasco x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário e onde assistir

Começa a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal. Neste domingo (28), Vasco e Ceará se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição nacional. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal

O confronto promete ser equilibrado, colocando frente a frente duas equipes de campanhas parecidas na primeira fase. O Vasco se classificou para o mata-mata após terminar na 5ª colocação do Grupo A, somando 14 pontos em uma campanha de quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Jogadores do Vasco no empate em 3 a 3 com a Chapecoense, no Brasileiro de Futsal (Davi Corrêa/Divulgação)

Já o Ceará vem de uma campanha um pouco superior. O Vozão foi o 4º colocado do Grupo B, com 16 pontos conquistados em uma trajetória de quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Vasco x Ceará

🏐 Fase: Oitavas de final - Jogo de Ida

📆 Data e horário: Domingo, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Teresópolis, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!

Confira todos os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal

Além do duelo entre Vasco e Ceará, outras sete partidas agitam a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Confira todos os jogos:

Fortaleza x Sorriso

Atlético-PI x Criciúma

Yeesco x Apodi

Chapecoense x São Joseense

Traipu x América-MG

Passo Fundo x União São João

Paraná x São Miguel