Vasco x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário e onde assistir
Equipes se enfrentam neste domingo (28), em Teresópolis, pelo jogo de ida das oitavas de final
Começa a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal. Neste domingo (28), Vasco e Ceará se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição nacional. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.
Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal
O confronto promete ser equilibrado, colocando frente a frente duas equipes de campanhas parecidas na primeira fase. O Vasco se classificou para o mata-mata após terminar na 5ª colocação do Grupo A, somando 14 pontos em uma campanha de quatro vitórias, dois empates e três derrotas.
Já o Ceará vem de uma campanha um pouco superior. O Vozão foi o 4º colocado do Grupo B, com 16 pontos conquistados em uma trajetória de quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Vasco x Ceará
🏐 Fase: Oitavas de final - Jogo de Ida
📆 Data e horário: Domingo, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Teresópolis, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: YouTube do Lance!
Confira todos os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal
Além do duelo entre Vasco e Ceará, outras sete partidas agitam a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Confira todos os jogos:
Fortaleza x Sorriso
Atlético-PI x Criciúma
Yeesco x Apodi
Chapecoense x São Joseense
Traipu x América-MG
Passo Fundo x União São João
Paraná x São Miguel
