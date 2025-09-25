Seleção brasileira se destaca na Copa das Nações de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal venceu a Polônia por 2 a 1 na final da Copa das Nações, conquistando o bicampeonato da competição. O torneio foi realizado em Brasília entre os dias 17 e 21 de setembro. A vitória ocorreu no último domingo (21), consolidando a defesa do título obtido em 2023.

Na campanha vitoriosa, o Brasil superou Polônia e Guatemala na primeira fase, goleou o Paraguai por 5 a 0 na semifinal e derrotou novamente a Polônia na decisão. A conquista acontece durante o processo de reestruturação da equipe após o hexacampeonato mundial de 2024.

Segundo título de Lucão

O ala Lucão, de 28 anos, foi um dos destaques da Seleção Brasileira ao marcar um dos gols na vitória sobre o Paraguai na semifinal. Este foi o segundo título do jogador em três convocações para a Seleção principal, tendo conquistado também a Copa Intercontinental em março de 2025, quando o Brasil venceu o Irã por 3 a 0 na final.

— Sempre será uma honra e um sonho para mim representar o meu país dentro de quadra. Encerro mais esta jornada com a Seleção com memórias que guardarei para sempre e, o mais importante, com a oportunidade de ser campeão mais uma vez vestindo essa camisa. Foi uma sensação maravilhosa viver isso novamente, e sou grato a todos que fizeram parte dessa trajetória: da comissão técnica e colegas de equipe aos funcionários e torcedores, que nos apoiaram em todos os jogos. — declarou Lucão após a conquista.

Atualmente, Lucão defende o Palma, clube espanhol tricampeão da UEFA Futsal Champions League. O jogador foi eleito entre os 10 melhores do mundo na temporada 2024 e acumula quase uma década de experiência no futsal europeu, com passagens por clubes da Croácia e Espanha, onde conquistou títulos da Primeira Divisão, Supercopa e Copa do Rei.

Seleção brasileira vence a Polônia na Copa das Nações de Futsal (Foto: Divulgação/CBF)

Como foi o jogo?

Apesar de dominar as principais ações ofensivas desde o início do jogo, o Brasil não conseguiu converter a superioridade em gol. Assim, aos 13 minutos, quem abriu o placar foi a Polônia, com Kubik, que aproveitou um rebote do goleiro William. Mesmo assim, a Seleção Brasileira continuou insistindo no ataque, com certa dificuldade de passar pelo bloqueio polonês. O gol do empate brasileiro veio na insistência, com Matheus, com cinco minutos para o fim do primeiro tempo.

De volta para o segundo tempo, o cenário em quadra permaneceu igual, com a Seleção Brasileira pressionando e buscando o ataque, mas sofrendo com a forte defesa da Polônia, apresentando muita dificuldade de converter as finalizações. A primeira chegada polonesa ao ataque no segundo tempo aconteceu apenas aos 13 minutos, sem qualquer dificuldade para o goleiro William.

Sem conseguir furar o bloqueio polonês, o técnico Marquinhos Xavier optou pela estratégia de utilizar o pivô Pito como goleiro-linha e a tática funcionou. O gol do título saiu dos pés de Marcel, que recebeu a bola de Pito, com apenas dois minutos no cronômetro para o fim da partida.