Vasco e Chapecoense apostam em áreas opostas em duelo no Brasileiro de Futsal

Vasco e Chapecoense se enfrentam pela oitava semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio do Pedrão, às 17h30 (de Brasília) em Teresópolis–RJ. Com o time catarinense já classificado, quem busca a vaga à próxima fase é o Cruz-maltino, que precisa de, no mínimo, um empate para se garantir no mata-mata e conta com o artilheiro David para buscar o resultado.

Porém, mesmo com a classificação, a equipe catarinense segue em busca da liderança do Grupo A, que pertence ao Fortaleza. Para alcançar este objetivo, a Chape conta com o goleiro Rennan, recordista do prêmio "Mandou Bem Caixa", com quatro condecorações. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

O Artilheiro da Colina

Atual campeão Carioca, o Cruz-maltino precisa apenas de um empate para se garantir no mata-mata da competição. Com seis gols marcados na competição, David é a principal arma ofensiva do Vasco no Campeonato Brasileiro de Futsal. Às vésperas do duelo importante, o pivô relevou como está a expectativa para a partida:

— A expectativa é a melhor possível. Depois de um mês de jogos fora de casa, é ótimo poder voltar a jogar tendo o apoio do nosso torcedor, principalmente por ser um jogo muito importante para a sequência do campeonato. Vamos buscar esses 3 pontos diante da nossa torcida. Vai ser um confronto bem difícil, a Chape ainda não perdeu na competição, é uma forte equipe. Mas temos total consciência da força do nosso elenco e do impulso extra por jogar dentro de casa.

David, pivô do Vasco no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Allan Pereira)

O Paredão de Chapecó

Invicto no Campeonato Brasileiro de Futsal, com quatro vitórias e três empates, a Chapecoense está à caça do líder Fortaleza, que tem a mesma campanha dos catarinenses, com 15 pontos. O time da Arena Condá, ao lado do Passo Fundo, conta com a melhor defesa da competição, com apenas 10 gols sofridos. Muito deste desempenho defensivo passa pelo goleiro Rennan, um dos melhores jogadores do torneio.

Em sete partidas, Rennan venceu o prêmio "Mandou Bem Caixa", dado ao melhor jogador de cada duelo, em quatro oportunidades, o recorde da atual edição do campeonato. Em busca da liderança, o goleiro da Chapecoense contou as expectativas para visitar o Vasco, no Rio de Janeiro:

— A expectativa é boa, sabendo da dificuldade do jogo. Sabemos da importância da partida. A gente sabe que uma vitória nos dá uma tranquilidade, principalmente na colocação que podemos chegar ao final dessa primeira fase. Então, tivemos uma boa preparação em Chapecó. Estamos bem preparados, bem motivados. Esperamos fazer um grande jogo.

Rennan, goleiro da Chapecoense no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Roger Silva)

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Vasco x Chapecoense

🏐 Fase: Oitava Semana

📆 Data e horário: Sábado, 9 de agosto, às 17h30 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Curitiba, Paraná

📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

