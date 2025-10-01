Ultimate oficializa mudanças para o card do UFC Rio com Do Bronx
UFC anuncia remanejamento de lutas e ordem dos duelos no Rio
O UFC oficializou importantes mudanças no card do retorno da organização ao Rio de Janeiro. No dia 11 de outubro, o Ultimate volta ao Brasil e terá o ex-campeão peso leve Charles Do Bronx enfrentando o polonês Mateusz Gamrot, que substitui Rafael Fiziev, do Azerbaijão. Mas essa não é a única mudança no card.
Na porção principal do evento, o meio-médio Vicente Luque teve seu adversário alterado. Inicialmente, o brasiliense enfrentaria o argentino Santiago Ponzinibbio. Porém, o ‘’Gente Boa’’ foi obrigado a se retirar da luta e acabou substituído por Joel Alvarez, espanhol que sobe do peso leve de vez para lutar até 77kg.
Além disso, o duelo entre Gabriel ‘’Marretinha’’ Bonfim e Randy Brown foi remanejado para o card do dia 8 de novembro e virou a luta principal do UFC Fight Night desta data. Com isso, o Ultimate adicionou o duelo entre brasileiros do peso galo, com Luan Lacerda enfrentando Saimon Oliveira.
Ordem das lutas do UFC Rio foi definida
Para além das mudanças no card, o UFC também divulgou, através de seu site oficial, a ordem das lutas, e quais duelos farão parte da porção principal e quais estarão nas preliminares.
A surpresa fica por conta da luta peso pesado entre Valter Walker e Mohammed Usman. Os dois lutadores são bem ativos nas redes sociais e trazem o pedigree de serem irmãos de Johnny Walker e Kamaru Usman, respectivamente. Porém, o duelo será apenas a segunda luta da noite.
A ordem das lutas do UFC Rio está descriminada abaixo. O evento acontece no dia 11 de outubro na Farmasi Arena e os ingressos estão esgotados.
Ingressos para a pesagem serão grátis
Veja o card do UFC Rio com nova luta de Do Bronx
Card principal
Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira
