O UFC retorna ao Brasil no dia 11 de outubro com mudanças no card.

O UFC oficializou importantes mudanças no card do retorno da organização ao Rio de Janeiro. No dia 11 de outubro, o Ultimate volta ao Brasil e terá o ex-campeão peso leve Charles Do Bronx enfrentando o polonês Mateusz Gamrot, que substitui Rafael Fiziev, do Azerbaijão. Mas essa não é a única mudança no card.

continua após a publicidade

Na porção principal do evento, o meio-médio Vicente Luque teve seu adversário alterado. Inicialmente, o brasiliense enfrentaria o argentino Santiago Ponzinibbio. Porém, o ‘’Gente Boa’’ foi obrigado a se retirar da luta e acabou substituído por Joel Alvarez, espanhol que sobe do peso leve de vez para lutar até 77kg.

Além disso, o duelo entre Gabriel ‘’Marretinha’’ Bonfim e Randy Brown foi remanejado para o card do dia 8 de novembro e virou a luta principal do UFC Fight Night desta data. Com isso, o Ultimate adicionou o duelo entre brasileiros do peso galo, com Luan Lacerda enfrentando Saimon Oliveira.

continua após a publicidade

Luque agora enfrenta Alvarez no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Vicente Luque)

Ordem das lutas do UFC Rio foi definida

Para além das mudanças no card, o UFC também divulgou, através de seu site oficial, a ordem das lutas, e quais duelos farão parte da porção principal e quais estarão nas preliminares.

A surpresa fica por conta da luta peso pesado entre Valter Walker e Mohammed Usman. Os dois lutadores são bem ativos nas redes sociais e trazem o pedigree de serem irmãos de Johnny Walker e Kamaru Usman, respectivamente. Porém, o duelo será apenas a segunda luta da noite.

continua após a publicidade

A ordem das lutas do UFC Rio está descriminada abaixo. O evento acontece no dia 11 de outubro na Farmasi Arena e os ingressos estão esgotados.

Ingressos para a pesagem serão grátis

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja o card do UFC Rio com nova luta de Do Bronx

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira